Uomini e Donne/ Anticipazioni, due addii per Nilufar Addati: la tronista lascia il trono? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Classico. Sempre più vicino l'abbandono di Nilufar Addati? Due nuovi indizi social sembrano confermare l'addio senza scelta della tronista...

04 marzo 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

A breve tronisti e corteggiatori torneranno nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione del trono classico. Sono stati giorni non semplici per una tronista in particolare, che potrebbe aver perso due dei suoi corteggiatori più importanti. Si fa sempre più strada la possibilità che Nilufar Addati abbandoni il trono senza fare alcuna scelta. Una possibilità che prende corpo soprattutto visti gli ultimi indizi social che portano a credere che Giordano Mazzocchi e Stefano Guglielmini non faranno più ritorno in studio. Nell'ultima registrazione, Giordano ha lasciato lo studio - inseguito poi da Nilufar - dopo aver scoperto che la tronista è tornata a cercare Lorenzo Riccardi. Sembra però che da quel momento Giordano non solo non abbia chiarito con la tronista ma che non farà proprio ritorno in studio. E a confermarlo sembra essere un like della mamma del corteggiatore al commento di una telespettatrice che sospetta che Nilufar non sia andata a riprenderlo. Che sia questa la conferma?

GIORDANO E STEFANO VIA, NILUFAR LASCIA IL TRONO?

Con Giordano va via anche Stefano che, alcune ore fa, sui social, ha postato un messaggio con il quale conferma di aver lasciato il programma per tutelare la sua persona. In questo infatti si legge: “Mollo tutto per inseguire un sogno che diventa realtà, non c’è tempo per altre futilità e per essere etichettato per ciò che non sono. Non è possibile andare in un programma a parlare di soldi e cose così materiali. Non vado in TV ad ostentare ricchezza al contrario di altri. Nonostante tutto l’interesse che mi hai dimostrato, e non ti ringrazierò mai abbastanza per questo, non posso permettere di far screditare me e la mia famiglia da persone morte di fama“. Due corteggiatori che sembravano essere papabili scelte che lasciano il programma a percorso ben inoltrato e che ci pongono di fronte ad una domanda: Nilufar sceglierà Nicolò Ferrari (unico rimasto con un percorso importante) o abbandonerà il trono, in quanto interessata solo a Lorenzo Riccardi che si è dichiarato per Sara Affi Fella?

