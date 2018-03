Uomini e Donne/ Tina Cipollari dice basta alle critiche: "Io non sono falsa come altri" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Tina Cipollari pronta alle prime esterne da tronista, prima però risponde alle critiche del pubblico.

04 marzo 2018 Anna Montesano

Tina Cipollari a Uomini e Donne

Freme il pubblico di Uomini e Donne che non vede l'ora di scoprire quali saranno le prime esterne e quindi conoscenze di Tina Cipollari. Dopo anni, la nota opinionista si rimette sulla nota poltrona rossa e parte con un nuovo percorso da tronista dopo la separazione dal marito Chiccho Nalli che aveva conosciuto proprio a Uomini e Donne. E se destino vorrà, il nuovo amore della Cipollari potrebbe nascere proprio nello studio di Canale 5. E se la prima volta partecipò "Un po’ per curiosità, come quando tu acquisti un prodotto in tv, e poi ti ritrovi in una dimensione a te sconosciuta", come svelato in una recente intervista a Superguidatv, oggi affronta nuovamente questo percorso con 'cognizione di causa'. Inutile dire che se questa novità alletta una gran parte del pubblico, c'è chi invece ritiene che, soprattutto negli ultimi tempi, Tina abbia superato un po' troppo i limiti nelle sue reazioni e nelle parole usate con Gemma Galgani, tanto da chiedere l'intervento di Maria De Filippi.

Tina Cipollari sbotta: "Io sono molto schietta"

Una parte del pubblico di Uomini e Donne chiede a gran voce l'allontanamento di Tina Cipollari dalla poltrona di opinionista, soprattutto ora che è anche tronista. Tina però ha una risposta anche per chi la critica, spesso con durezza. "Allora io rispondo in questo modo. - esordisce nel corso dell'intervista - Ci sono moltissime persone che fanno televisione e sono probabilmente, più trash di me, però chiaramente io ci gioco.. su questo fatto del trash". Poi aggiunge "A me sicuramente questa cosa non mi tange, né mi tocca più di tanto, né mi spiace, nel senso che non mi da noia, essere considerata tale. Figuriamoci!!" Tina Cipollari conclude: "Io sono molto schietta, e probabilmente la mia schiettezza da noia a molti spettatori, perché c’è più gente falsa in giro, che gente come me.. e quindi chiaramente quelli falsi, quelli che si nascondono dietro un filo d’erba, non gradiscono il mio modo di essere".

© Riproduzione Riservata.