VIRGINIA RAFFAELE/ L’imitazione di Donatella Versace apprezzata anche dalla stilista

Donatella Versace sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. Non è da escludere che vengano mostrate delle immagini di Virginia Raffaele che la imita

04 marzo 2018 Bruno Zampetti

Virginia Raffaele imita Donatella Versace

VIRGINIA RAFFAELE, L’IMITAZIONE DI DONATELLA VERSACE

Donatella Versace sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. Non è da escludere che vengano mostrate delle immagini riguardanti la sua sfavillante carriera e non è nemmeno da escludere che tra queste ci siano quelle relative all’imitazione che ne fa Virginia Raffaele. Oppure che in qualche modo se ne arrivi a parlare. Quella di Donatella Versace è senza dubbio una delle imitazioni più riuscite dell’attrice comica, che l’ha proposta in diverse occasioni. Quello che sappiamo per certo è che la stilista ha saputo cogliere con un certa autoironia l’imitazione, senza prendersela, nonostante la Raffaele la rappresenti come una donna cui cadono parti del corpo che si è rifatta. Quando infatti l’imitazione venne fatta sul palco del Festival di Sanremo nel 2016, Donatella Versace il giorno dopo sul suo profilo Facebook aveva scritto: “Virginia vieni a farmi da controfigura? Sono sempre piena di appuntamenti e potresti aiutarmi!”.

LE POLEMICHE PER L’IMITAZIONE DI SANDRA MILO

Una testimonianza, questa, certamente della bravura di Virginia Raffaele. Un’altra sua imitazione riuscita è quella di Ornella Vanoni. E anche la cantante ha saputo prendere con ironia la cosa, tanto da cantare insieme alla comica durante la sua trasmissione “Facciamo che io ero”. Le cose sono andate diversamente, invece, nel caso di Sandra Milo. Virginia Raffaele, sempre a Sanremo, aveva vestito i panni dell’attrice, scherzando in particolare sui suoi flirt e facendola apparire anche piuttosto svampita. Un’imitazione che la Milo aveva giudicato volgare, ma riproposta anche a “Facciamo che io ero”. Tra le due non sembra esserci stato alcun chiarimento diretto e proprio di recente l’attrice, intervistata dal Corriere della Sera, ha detto che a restare maggiormente offese per quanto accaduto a Sanremo erano state le sue figlie e ha anche evidenziato che Virginia Raffaele non l’ha mai chiamata per scusarsi o per spiegare le sue ragioni.

© Riproduzione Riservata.