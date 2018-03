Valeria Mazza e Alejandro Gravier / L’amore per i figli, la moda e Sanremo (Domenica Live)

Valeria Mazza ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso: di cosa parlerà la modella? La moda, il Festival di Sanremo e l’amore dei figli e il marito saranno i principali protagonisti.

04 marzo 2018 Valentina Gambino

Valeria Mazza ha compiuto 46 anni lo scorso mese ed ancora regala agli estimatori un fisico da urlo. L'ex modella e conduttrice argentina, questo pomeriggio sarà tra le ospiti di Barbara d'Urso, durante Domenica Live. Sicuramente sarà la protagonista di una d'Urso-intervista di tutto rispetto, che potrebbe vedere protagonisti il marito Alejandro Gravier ed i figli Taína, Tiziano, Benicio e Balthazar. Negli anni '90 Valeria aveva fatto perdere la testa anche al pubblico italiano, per via delle sue numerose ospitate nel nostro belpaese. La modella ha avuto notevoli soddisfazioni nel corso della sua carriera, ma anche le emozioni private non sono mancate. Valeria Raquel Mazza è nata nella città di Rosario, provincia di Santa Fe il 17 febbraio del 1972 ed è cresciuta a Paraná, in provincia di Entre Rios. Ha iniziato la sua carriera alla giovanissima età di 14 anni, scoperta da Roberto Giordano.

Valeria Mazza ad appena 17 anni inizia a pieno ritmo la sua carriera da modella e si trasferisce nella città di Buenos Aires, dove inizia gli studi in terapia occupazionale e ha cominciato a lavorare in maniera approfondita nella moda. Durante la sua gloriosa carriera ha condiviso le passerelle con le più grandi modelle di tutti i tempi, da Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Elle Macpherson. Nel 1996 è stata scelta come valletta bionda durante il Festival di Sanremo. È quindi salita sul palcoscenico del Teatro Ariston al fianco di Sabrina Ferilli e Pippo Baudo. Nel 1998 viene ingaggiata per una parte nel film Paparazzi, nel 1999 conduce Domenica in, al fianco di Giancarlo Magalli e Tullio Solenghi, e nel 2001 invece, conduce al fianco di Fabrizio Frizzi il programma dal titolo “Scommettiamo che...?”, andato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Nel 2002 è stata ospite delle trasmissioni Matricole e Meteore condotte da Enrico Papi. Questo pomeriggio, Barbara d’Urso la renderà partecipe di una bella intervista a Domenica Live.

