Veronica Satti/ La figlia di Bobby Solo al padre: voglio un rapporto non soldi, in passato ero autolesionista

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo: voglio un rapporto con mio padre, non i soldi. In passato ero autolesionista e mi tagliavo le gambe. La storia dell'abbandono da giovane.

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo

Nonostante Veronica Satti abbia fatto causa al padre Bobby Solo per abbandono e nonostante l'abbia vinta non è interessata ai soldi ma a ricostruire un rapporto con lui. È stata la stessa Veronica Satti a dichiararlo a Domenica Live nello studio di Barbara D'Urso, dove ha sottolineato: "Non voglio andare avanti avanti con la causa, non sono interessata ai soldi. Voglio solo far parte della nostra famiglia". Una richiesta di aiuto al padre, di voler riprendere un discorso che si era chiuso davvero molto tempo fa quando questa era giovanissima. Una storia che ha commosso il pubblico che sui social network è intervenuto in massa per cercare di capire più a fondo con le motivazioni che al momento non sembrano essere molto chiare. Veronica Satti però è sembrata sincera e interessata solo ed esclusivamente ad avere un rapporto con suo padre Bobby Solo. Cosa penserà invece lui dopo quanto sentito su Canale 5?

L'ULTIMO INCONTRO COL PADRE

La storia di Veronica Satti commuove anche se non sappiamo bene il motivo per il quale la donna non ha ricevuto più attenzione dal padre Bobby Solo. Negli studi di Domenica Live è stata la stessa ragazza a raccontare la sua storia, pronta a dare alcune spiegazioni. Tra queste stupisce il fatto che i due non si vedono da tantissimo tempo: "A tredici anni mi ha detto che non ci saremmo visti mai più dopo avermi portato a casa dei nonni. Mi ha preso una vicina di casa perché era notte fonda e io ero rimasta per strada". Parole che sicuramente stupiscono e crea molto dispiacere anche se dall'esterno non è facile capire cosa è accaduto in passato e perché i due si sono allontanati. Bobby Solo è un uomo molto famoso e queste parole lo porteranno a dover dare una sua spiegazione su un fatto che appare davvero molto difficile da accettare. Il pubblico si chiede ovviamente il perché è capitato tutto questo.

IL MOMENTO DELL'ADDIO

Veronica Satti è la figlia naturale di Bobby Solo. A Domenica Live la ragazza per la prima volta ha voluto raccontare alcune situazioni legate all'abbandono quando era giovanissima: "Prima di fargli causa per il mancato mantenimento ho provato ad avvicinarlo mille volte. Ho vinto la causa, ma all'epoca ho dovuto lasciare l'università perché non mi passava il mantenimento. Ho poi avuto anche dei problemi di salute. Sono stata ricoverata in clinica per autolesionismo ed esaurimento. Mi tagliavo le gambe da sola e ho avuto delle fasi molto acute quindi mi hanno ricoverato per oltre un mese". Un racconto che commuove il pubblico che sui social network si è chiesto come mai ci si è ritrovati dentro una situazione così complicata e difficile da gestire. Di certo però giudicare dall'esterno, senza sufficienti elementi per farlo, è una cosa sbagliata e sarebbe meglio lasciar parlare i protagonisti.

