Wilma Helena Faissol a Domenica In/ La moglie di Francesco Facchinetti spopola sui social

Wilma Helena Faissol, ospite a Domenica In, con il marito Francesco Facchinetti per parlare della loro storia d'amore: un matrimonio culminato con la nascita di Leone e Liv

04 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Wilma Helena Faissol e Francesco Facchinetti

Wilma Helena Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, prenderà parte ad una nuova puntata di Domenica In, per raccontare aneddoti inediti della sua storia d'amore con il figlio di Roby, ex Pooh. La modella e fashion blogger brasiliana ha 35 anni ed è sposata con il marito dal 2014. Ha tre figli, Leone, nato nel 2014, e Lavinia, nata a marzo del 2016. L'influencer ha anche una terza figlia, Charlotte, avuta da una precedente relazione: "Decidere di venire a vivere in Italia è stato complicatissimo per me. Il mio ex marito non mi ha reso la vita facile. Lolli vive un po’ con il padre e un po’ qui con noi, e io viaggio avanti e indietro più che posso" ha rivelato lady Facchinetti a Vanity Fair in un'intervista del luglio 2016. E' lo stesso Francesco, però, a rivelare come è avvenuto il primo incontro con quella che sarebbe diventata la donna della sua vita: "Io in Italia, lei in Brasile, avevamo un amico in comune e insieme stavamo organizzando un viaggio a Marrakech. Mi era simpatica, a un certo punto siamo usciti dal gruppo di WhatsApp e abbiamo cominciato a scambiarci messaggi tra di noi. Lei è arrivata a Marrakech, è entrata in casa, è inciampata ed è caduta stesa ai miei piedi. Letteralmente. Io, dal giorno dopo, ho avuto la febbre a 40 e ho passato la vacanza a letto. Lei mi faceva da infermiera". Quando si dice... i segni del destino!!!

WILMA HELENA FAISSOL, IL LEGAME CON ALESSIA MARCUZZI

Tra Wilma Helena Faissol e Alessia Marcuzzi, mai uno screzio o gelosia ma la voglia di tenere in piedi una famiglia allargata che si ama, rispetta e condivide momenti assieme di spensieratezza per il bene dei figli, in particolare di Mia, che stravede per i suoi fratelli: "Il legame tra i bambini è fortissimo. Immagino che, vista da fuori, una famiglia così sembri roba da matti ma per noi non lo è, è la nostra realtà. Io, del resto, vengo da una situazione simile. Mio padre ha avuto cinque figli da tre donne diverse, per me sono tutti fratelli e sorelle. Certo, ci sono state delle mancanze, di fatto io sono cresciuto senza padre.

Infatti sono stato un ragazzo caratteriale, con qualche scompenso, ma questo non ha mai intaccato il mio amore per il gruppo, anzi. Il gruppo ti rende più forte". Francesco Facchinetti ha sposato la sua amata Wilma due volte, l'11 dicembre 2014 in gran segreto, in Comune, a Mariano Comense ed un anno dopo in Chiesa. La coppia è molto attiva sui social: spesso, marito e moglie condividono la propria quotidianità su Instagram, con fotogrammi inediti della loro vita sempre in movimento dentro e fuori casa.

LE DONNE DI FRANCESCO FACCHINETTI

Wilma Helena Faissol, fin dall'inizio della sua relazione con Francesco Facchinetti, ha sempre mantenuto un buon rapporto con Alessia Marcuzzi per il bene comune dei quattro comune. E' lo stesso conduttore, in un'intervista ad Oggi, ad essere un accanito sostenitore della 'famiglia allargata': "La fine di un amore è sempre una sconfitta. Uno non mette al mondo un figlio pensando che la sua storia d'amore possa finire. Bisogna essere adulti e pensare che, se tu hai sbagliato, i tuoi figli non ne hanno assolutamente colpa. Se sei una persona intelligente si riesce a creare una relazione il più possibile serena.

Naturalmente la mia situazione è più semplice perché io ho un lavoro, la mia ex fidanzata Alessia pure e mia moglie anche: già questo crea una solidità nell’individuo. Nessuno dipende dall’altro. Bisogna rispettarsi sempre e pensare alla felicità dei propri figli". Wilma è la prova tangibile che una donna intelligente, sicura dei propri sentimenti e di quelli del proprio compagno, non ha nulla da temere dalle ex compagne. Complimentoni!!!

