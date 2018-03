AMAURYS PEREZ/ Nel mirino di Elena Morali: è guerra (Isola dei Famosi 2018)

Amaurys Perez ha vissuto giorni infuocati all'Isola dei Famosi 2018: le accuse di Elena Morali si aggiungono a quelle dell'ex concorrente Eva Henger.

Amaurys Perez - Isola dei Famosi 2018

Amaurys Perez ha avuto una nuova lite all'Isola dei Famosi 2018. Questa volta la contestatrice è Elena Morali, che si unisce alla schiera di chi ha già additato in passato il concorrente di essere fin troppo aggressivo verso le donne. Un'immagine del tutto diversa rispetto a quanto dimostrato dall'atleta in diretta, in occasione del collegamento con la moglie. La Morali è riuscita infatti nelle ultime ore a far perdere la pazienza all'ex campione, che di contro ha alzato la voce. Il tutto è partito dall'accusa della fidanzata di Scintilla riguardo alla tendenza di Perez ad urlare contro le donne, motivo che ha spinto il concorrente a sfogare la sua rabbia verso la rivale. La Morali tuttavia ha incalzato ancora di più, sottolineando che il cambiamento di atteggiamento di Amaurys nei suoi confronti potrebbe essere collegato alla nomination che le ha riservato nell'ultima puntata, vista dalla donna come una pugnalata a tradimento. "Stai facendo la bambina", ha risposto invece il diretto interessato, ricordandole che il suo comportamento è stato identico sia con Francesca Cipriani che con Franco Terlizzi.

LE ACCUSE DI ELENA MORALI FANNO INFURIARE L'EX CAMPIONE

Amaurys Perez ha sollevato non poche critiche da parte dei concorrenti dell'Isola dei Famosi ed ex protagonisti. Lo scontro avvenuto nell'ultima puntata lo ha visto furioso verso Eva Henger, che lo ha tirato in ballo per le accuse contro Andrea Marchi. L'imprenditrice ha infatti rivelato che il capo progetto avrebbe pilotato le nomination, chiedendo anche a Perez di non dare il suo voto a Filippo Nardi. Parole smentite dallo stesso Marchi nella scorsa puntata e che hanno sollevato le urla di Perez. L'ex campione tuttavia è finito nel mirino della Henger anche nel corso della settimana, grazie ad un'ospitata a Casa Signorini. L'ex campione ha infatti smentito tra le altre cose di aver visto Francesco Monte fumare marijuana, tacciando di contro l'ex Naufraga di avere un fiuto simile ad un cane segugio in aeroporto. Per la Henger invece Amaurys starebbe mentendo, soprattutto quando ha difeso Magnolia, brand con cui lavora da anni. A suo dire, il Naufrago si sarebbe invece lamentato della produzione anche per come è stata manipolata la sua immagine durante l'esperienza a Pechino Express.

VITTORIA CERTA? SALE NELLA CLASSIFICA DEI BOOKMAKERS

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe vivere la vittoria finale di Amaurys Perez? Secondo i bookmakers è una previsione da non sottovalutare. L'ex atleta è infatti riuscito a scalare la classifica delle quote vincenti nelle ultime settimane, soprattutto in seguito al pianto che lo ha visto letteralmente in ginocchio in diretta. Le parole della moglie Alessandra Rende sono riuscite infatti a colpire dritto al cuore del gigante buono delle Honduras, per poi risollevarlo e dargli quella forza di cui aveva bisogno. Anche per questo Perez è riuscito a superare in classifica anche Jonathan Kashanian, fra i concorrenti più amanti dei fan del reality, aggiudicandosi alla fine una quota a pari merito con Bianca Atzei. Amaurys ha ricevuto infatti da parte di Snai una quota di 2.50, mentre per Eurobet i punti sono 3.00. Un bel colpo se si considera che nella fase iniziale l'ex pallanuotista era stato invece piazzato agli ultimi posti delle previsioni per la vittoria finale.

