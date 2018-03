Adelaide De Martino/ Chi è la sorella di Stefano presente in studio all'Isola dei Famosi 2018

Adelaide De Martino, presente in studio all'Isola dei Famosi 2018, per sostenere l'avventura del fratello Stefano in Honduras. L'abbraccio caloroso di Alessia Marcuzzi

05 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Adelaide De Martino all'Isola dei Famosi 2018

Adelaide De Martino, la sorella di Stefano De Martino, oggi, nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, era in studio, per sostenere il fratello, inviato in Honduras. La padrona di casa, Alessia Marcuzzi, è corso immediatamente tra il pubblico per conoscere la ragazza, stringerle la mano e abbracciarla. Ha 25 anni e fino, a qualche tempo fa, viveva con i suoi genitori a Torre Annunziata. Si è trasferita a Milano per stare accanto all'amatissimo fratellone e il nipote Santiago, nato dal matrimonio tra il ballerino di Amici e l'ex moglie Belen Rodriguez. Al momento, non abbiamo altre informazioni sulla sua vita privata o professione.

LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCO MONTE

Francesco Monte, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, nel lontano 2013, aveva incontrato, a Formentera, Adelaide e la non ancora fidanzata Cecilia Rodriguez, durante una vacanza a Formentera. La sorella di De Martino era stata definita molto 'simpatica' dall'ex tronista di Uomini e Donne, che ha preferito, però, la carica erotica della modella argentina: "Ho incontrato Adelaide De Martino e Cecilia a Formentera in un bar, poi ci siamo ritrovati in un altro locale e ci siamo divertiti come pazzi. Adelaide è molto simpatica ma nulla di più, Cecilia invece è molto sexy. Mi ha detto che si è appena lasciata con il fidanzato". La ragazza, in passato, è intervenuta, anche in passato, sul presunto ritorno di fiamma con Emma Marrone dopo la fine delle nozze con Belen Rodriguez: "Non sono assolutamente tornati insieme, per niente. Tra mio fratello ed Emma c'è solo un rapporto lavorativo e di amicizia, niente di più'"

