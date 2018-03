Alessia Mancini/ Video, stravolta dalla fame: "Andiamo a prendere i pesci con i piedi" (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini sembra avere qualche problema con la fame, mentre il marito Flavio Montrucchio rivela qualche particolare sulla concorrente dell'Isola dei Famosi 2018.

Alessia Mancini - Isola dei Famosi 2018

I morsi della fame hanno colpito Alessia Mancini: l'Isola dei Famosi 2018 si rivela sempre più dura per tutti i concorrenti ancora in gara, soprattutto per via degli ultimi eventi. Un errore compiuto da Bianca Atzei, che ha deciso di infrangere la regola della cintura che la voleva legata a Francesca Cipriani, ha comportato conseguenze per tutti i Naufraghi. La punizione è stata esemplare: dovranno sopravvivere una settimana con la metà delle provvigioni. E forse è anche per questo che Alessia, durante un momento di relax sul lungomare, ha creduto di aver visto i pesci lanciarsi di spontanea volontà verso la riva. La concorrente ha impiegato pochi istanti prima di lanciarsi verso il bagnasciuga, convinta di poter prendere i pesci con i piedi, visto che erano così vicini. Il suo slancio è stato accolto con qualche perplessità dagli altri Naufraghi, come si può notare da questo video postato su Instagram dallo staff della Mancini ed il tutto si è concluso con un nulla di fatto. I concorrenti si sono dovuti accontentare del poco cibo a disposizione: i pesci così come hanno "deciso di lanciarsi" verso la riva, hanno optato per il mare aperto spaventati dalla falcata di Alessia. Nel frattempo, l'amicizia fra la concorrente e Bianca Atzei diventa sempre più forte: le due donne hanno trascorso le ultime notti in riva al mare, un momento romantico per entrambe.

IL MARITO FLAVIO MONTRUCCHIO: "E' COSI' COME LA SI VEDE NEL REALITY"

Alessia Mancini è una delle leader indiscusse dell'Isola dei Famosi 2018 e sta dimostrato di avere delle qualità importanti, che di certo le permettono di governare al meglio le difficoltà delle Honduras. Un comportamento che non stupisce il marito Flavio Montrucchio, che sa bene quanto l'ex Velina sia in grado di dimostrarsi forte proprio di fronte alle situazioni più compromettenti. In un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, Montrucchio ha infatti sottolineato di aver accolto con apprensione l'idea della partenza di Alessia, anche se già allora era convinto che non si sarebbe lasciata abbattere facilmente. Mentre la Naufraga domina per quanto possibile i morsi della fame, il marito non manca di lasciarle qualche messaggio sui social. A volte anche in sua difesa, visto che alcuni fan particolarmente velenosi hanno paragonato nelle scorse settimane la Naufraga ad uno scorfano. Anche in questo caso Montrucchio ha reagito con grande ironia, come del resto ha sempre fatto di fronte alle critiche immotivate. L'assenza di Alessia intanto si fa sentire, anche se il marito per ora è impegnato nelle riprese di 4 mamme, che andrà in onda il prossimo aprile su Fox Life con la sua seconda stagione. Di una cosa comunque è sicuro: la Mancini è così come la si vede alle Honduras. Anche a casa non mette il tacco 12, ironizza nella sua intervista, "è molto lucida, attiva e propositiva come nella vita". Il marito inoltre non è nemmeno sorpreso degli scontri vissuti dalla concorrente con altri protagonisti del reality: capita spesso che un carattere deciso come quello di Alessia si scontri con altre personalità forti.

