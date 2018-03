Alessia Marcuzzi e cannagate/ Vladimir Luxuria: "Ha insabbiato tutto" (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi nel vortice delle polemiche sull'Isola dei Famosi 2018: Vladimir Luxuria e Lisa Fusco si scagliano contro la conduttrice del reality.

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018

La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi, continua a pagare pegno per alcune decisioni degli autori. Vladimir Luxuria ha infatti puntato il dito contro la timoniera durante la puntata di Domenica Live, accusandola di non aver approfondito un argomento così spinoso come il canna-gate. La presa di posizione della Marcuzzi appare dubbia anche agli occhi di tanti telespettatori e non solo a quelli di Striscia la Notizia, che in più di un'occasione hanno richiesto che la conduttrice facesse luce sui tanti scandali di quest'edizione del reality. Le accuse di Luxuria si riferiscono in particolare al canna-gate ed alla scelta della timoniera di indagare sul fattaccio solo dopo diverse trasmissioni televisivi, mettendo in crisi la bontà delle sue stesse azioni. La Marcuzzi ha infatti ritardato le indagini su quanto potrebbe essere accaduto alle Honduras, alimentando di contro i sospetti che la produzione non avesse alcun interesse a far emergere la verità.

LISA FUSCO SI UNISCE A VLADIMIR LUXURIA: "MEGLIO SIMONA VENTURA"

L'Isola dei Famosi 2018 ruota attorno alle abilità di Alessia Marcuzzi, che mai come ora è vittima di polemiche senza fine. Non è solo Vladimir Luxuria ad avere qualche dubbio sulle capacità della conduttrice, ma anche Lisa Fusco si è unita alle contestazioni in corso. In qualità di ex concorrenti, entrambe credono tra l'altro che la Marcuzzi avrebbe commesso degli errori che Simona Ventura non avrebbe mai fatto. L'ex timoniera del reality ha dimostrato infatti un polso fermo contro situazioni analoghe, emerse durante le edizioni che l'hanno vista come protagonista del programma. Mai la Ventura avrebbe lasciato che fossero altri programmi televisivi ad occuparsi di uno scandalo dell'Isola: questa la tesi di Luxuria e la Fusco, a cui si associano anche diversi telespettatori sui social. Sono in molti infatti a sentire la nostalgia dei tempi di Super Simo, spesso messa a confronto con la Marcuzzi e la sua ingenuità. Secondo i più maligni, l'attuale conduttrice del reality non sarebbe infatti così sprovveduta come spesso vuole apparire di fronte alle telecamere, ma sarebbe solo una tecnica per sfuggire ai fuochi incrociati.

LA CONDUTTRICE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA DI DAVIDE ASTORI

Lontano dal clamore dell'Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi ha voluto manifestare il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa del calciatore Davide Astori. L'atleta ha chiuso gli occhi ad appena 31 anni, lasciando una figlia piccola ed una moglie. Francesca Fioretti e la piccola Vittoria, di appena due anni. La Marcuzzi ha infatti postato un messaggio sui propri profili social, corredato di una singola foto che ritrae una candela e la scritta "Non servono parole, parole non ci sono". Immediata la risposta dei fan, che in queste ore stanno dimostrando vicinanza nei confronti della famiglia del calciatore deceduto. Clicca qui per vedere il post di Alessia Marcuzzi. Al di là della tragedia, la conduttrice del reality si prepara a presentare la sua Limited Edition il prossimo 8 marzo presso la Rinascente di Milano, una linea di borse che ha voluto creare per il brand made in Italy Marksandangels.

© Riproduzione Riservata.