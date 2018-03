Ascolti tv del 5 marzo, Speciale Elezioni/ Boom per Bruno Vespa ed Enrico Mentana, tiene bene Che tempo che fa

Fabio Fazio tiene bene nel prime time di Rai1 del 5 marzo nonostante il boom degli speciali legati alle elezioni politiche con Bruno Vespa ed Enrico Mentana ma non per Nicola Porro.

05 marzo 2018 Hedda Hopper

Enrico Mentana

Una domenica sera atipica quella di ieri sera con l'addio al derby di calcio, in onore a Davide Astori che si è spento ieri all'età di 31 anni, e con al centro le elezioni politiche. Gli italiani non sono andati a votare ma sicuramente si sono piazzati davanti alla tv per conoscere l'entità del "danno" grazie alle lunghe maratone tv, a salotti pieni di critici, addetti ai lavoro e protagonisti della politica del nostro Paese. Risultato? Un vero e proprio boom soprattutto per due protagonisti ovvero Bruno Vespa, in onda su Rai1 con lo Speciale Porta a Porta, ed Enrico Mentana seguito anche sui social per una delle sue famose #maratonamentana. Diciamo, però, che tra i due litiganti il terzo gode e, seppur con orari di messa in onda diversi, è Fabio Fazio che porta a casa il titolo di re della prima serata di ieri sera con una puntata speciale di Che tempo che fa che ha visto Donatella Versace tra gli ospiti proprio ad inizio messa in onda. ‘Che Tempo Che Fa’ ha infatti totalizzato 5.172.000 telespettatori e il 19,5% di share segnando un piccolo calo in ‘Che Tempo Che Fa – Il Tavolo’ con uno share del 15,5%.

NESSUNO VOTA MA TUTTI GUARDANO LE MARATONE TV

La serata è stata movimentata per tutti coloro che hanno preferito le maratone tv dedicate alla politica al resto della programmazione. In particolare, Non è l'Arena Speciale in onda in prime time ha registrato quasi il 5% di share con 1.252.000 spettatori mentre in seconda serata, per le elezioni 2018, su Rai 1 Porta a Porta Speciale Elezioni con Bruno Vespa ha registato 3.144.000 al 21,8% di share mentre ha registrato ascolti record il TGLA7 Speciale Elezioni - Maratona Mentana che ha segnato oltre il 15% di share con 2.278.000. Rimane in coda Nicola Porro con il suo Matrix che segna l'8,2% di share con soli 1.027.000 spettatori.

© Riproduzione Riservata.