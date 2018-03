BELEN RODRIGUEZ / In Qatar insieme al fidanzato Andrea Iannone tra uscite notturne e hotel di lusso, foto

Belen Rodriguez ha seguito il fidanzato Andrea Iannone in Qatar in occasione delle prove del MotoGp. Qui la coppia ha potuto trascorre una piacevole vacanza al mare.

05 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Per diversi giorni non avevamo avuto sue notizie ma Belen Rodriguez non riesce a restare a lungo lontana dai social network, tenendo informati i followers riguardo i suoi movimenti. E così, dopo averla vista nella piovosa Milano impegnata negli eventi collaterali della settimana della moda, la modella più chiacchierata del momento ha ripreso l'aereo e ha seguito il fidanzato Andrea Iannone in Qatar. Il pilota della Suzuki era infatti impegnato nelle prove della MotoGp, le ultime prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione. Ma tra un impegno e l'altro, la coppia ha avuto anche la possibilità di trascorrere del tempo insieme in una delle località più calde di questa stagione. Ed ecco la coppia innanorata in acqua o la sola Belen in spiaggia, dove mette in mostra un'abbronzatura più che invidiabile. Un fisico da urlo, che a detta di molti fan è diventato fin troppo esile negli ultimi tempi.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in Qatar

Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno trascorso alcuni giorn in Qatar, dove sono riusciti a prendersi anche qualche giorno di vacanza tra una prova e l'altra. La coppia ha pubblicato alcuni scatti mentre si godeva il caldo della località asiatica, non rinunciando a scatenandosi di sera, tra scherzi, balli in auto e qualche merenda d'eccezione. Che sia solo un caso oppure no, il pilota della Suzuki non se l'è quindi sentita di partecipare all'ultimo giorno di prove della sua moto, spiegando ai microfoni di motograndprix.com di essere rimasto vittima di qualche problema fisico che non gli ha permesso di salire in sella: "Sono dispiaciuto di non aver potuto guidare oggi, ma stavo molto male. Ci ho provato ma era impossibile uscire in pista. Ad ogni modo, i progressi fatti in questo ultimo test mi lasciano abbastanza soddisfatto. Abbiamo avuto due giorni positivi e possiamo contare su una buona base". Clicca qui per vedere le foto della coppia durante le vacanze in Qatar.

