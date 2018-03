BIANCA ATZEI/ Eliminata? Nuove liti con Elena Morali, la cantante in lacrime (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei ha vissuto un nuovo crollo nell'ultima settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Intanto diversi concorrenti si scagliano contro di lei.

Bianca Atzei - Isola dei Famosi 2018

Bianca Atzei ha vissuto una settimana impegnativa all'Isola dei Famosi 2018, a causa della punizione annunciata nell'ultima diretta. La precedente prova della cintura ha visto la cantante in difetto, dato che si è voluta dividere dalla sua compagna di disavventura per qualche ora, andando così contro il regolamento. Le sue azioni hanno provocato un dimezzamento del cibo per tutti i concorrenti e negli ultimi giorni ha dovuto sopportare la stessa punizione, questa volta legata a Francesca Cipriani. Non tutto è andato per il meglio anche stavolta, ma non per colpa della cantante. E' stata infatti Francesca a non svegliarsi in tempo per adempiere ai suoi obblighi di concorrente punita, mettendo in difficoltà anche la Atzei. Subito accorsa in suo aiuto, Alessia Mancini si è legata all'amica per cercare di "salvare il salvabile", come ha sottolineato l'artista. Una mossa che agli occhi di Simone Barbato potrebbe provocare comunque una nuova punizione.

NADIA RINALDI E FILIPPO NARDI CONTRO LA CANTANTE

Bianca Atzei è riuscita a spaccare il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018: alcuni credono nella sua vittoria, altri nella sua malafede. Fra questi un nutrito gruppo di concorrenti, da Elena Morali a Nadia Rinaldi fino a Filippo Nardi. Quest'ultimo si era avvicinato molto alla cantante prima della propria eliminazione, per poi cambiare idea nei suoi confronti in seguito alla famosa lite. Nell'Isola che non c'è, tutti e quattro i Naufraghi concordano sul fatto che la Atzei sia una stratega, un particolare notato anche da tanti telespettatori sui social. Bianca intanto ha avuto l'ennesimo scontro con Elena Morali, con cui ha già avuto da ridire in precedenza. Secondo Bianca, la rivale sarebbe falsa, un pensiero che la controparte pensa a sua volta. Le difficoltà vissute l'hanno però spinta verso una crisi di pianto, mitigata dal pronto intervento di Amaurys Perez e Alessia Mancini. Agli occhi della Atzei, la Morali avrebbe inoltre creato un suo particolare gruppetto all'interno del reality, che comprende Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.

SARA' LA VINCITRICE DEL REALITY? I BOOKMAKERS SCOMMETTONO DI SI'

I bookmakers sembrano certi della vittoria finale di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 e questo a discapito delle contestazioni che intanto impegnano i social. Molti fan infatti credono che la cantante non sia sincera ed anche se sono concordi con le accuse di Elena Morali, le opinioni sono negative anche nei confronti dell'altra concorrente. Troppi i pianti secondo i telespettatori del reality, troppe fragilità sospette che l'hanno messa in cattiva luce fin dal suo arrivo alle Honduras. Per questo molti concordano con le accuse di Filippo Nardi, che vede nella Atzei un finto cucciolo smarrito. Secondo alcuni, l'artista avrebbe infatti fatto leva sulla propria sofferenza per la rottura con Max Biaggi per trovare riparo sotto l'ala di Alessia Mancini, forse sapendo che sarebbe stata fra le più coriacee di quest'edizione. Per le case di scommesse invece Bianca potrebbe addirittura superare Amaurys Perez, ritornato in cima alla classifica in seguito all'episodio che lo ha visto in lacrime.

