Barbara D'Urso, nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia/ Tutta "colpa" di Chiara Nasti?

Nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia per Barbara D'Urso. Tutta "colpa" dell'ospitata di Chiara Nasti saltata e dalle successive accuse della fashion blogger?

05 marzo 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso

Nuovo tapiro d'oro per Barbara D'Urso. Ad annunciarlo è il promo di quella che sarà la nuova puntata di Striscia La Notizia che ha mostrato in anteprima le prime immagini di Valerio Staffelli alla ricerca della nota conduttrice di Canale 5 per la consegna dell'ennesima statuetta dorata. Immagini che vedremo interamente questa sera, poco prima della nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Ma a cosa deve la D'Urso il nuovo Tapiro d'oro a distanza di un mese circa dall'ultimo ricevuto? La causa principale pare essere una: le rivelazioni fatte di recente da Chiara Nasti. La fashion Blogger, finita al centro del canna-gate per un audio registrato di nascosto nel quale confermava la versione di Eva Henger, doveva essere domenica ospite della D'Urso per il nuovo appuntamento di Domenica Live, ma tutto è saltato pochi giorni prima.

CHIARA NASTI E L'ACCUSA A BARBARA D'URSO

Chiara Nasti ha annunciato tale vicenda con un messaggio pubblicato sui social. "Questa settimana sono stata male per le accuse che mi sono state rivolte e per delle registrazioni fatte a mia insaputa, senza mia autorizzazione. - e poi la confessione su Barbara D'Urso e l'ospitata nel suo noto show - Domenica, ero stata invitata a Domenica Live, era tutto confermato. Mi richiamano e mi dicono che non si può più parlare di questa vicenda. Ma io devo dare le mie spiegazioni. Non trovo giusto che io non possa difendermi, quindi non potrò più andare domenica da Barbara, non si è capito il perché". Questa quindi la motivazione del tapiro d'oro di Striscia La Notizia alla conduttrice?

