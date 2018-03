Beautiful / Anticipazioni 5 marzo: Eric scopre la verità sul tradimento di Quinn e Ridge

Anticipazioni Beautiful, puntata 5 marzo 2018: Quinn confessa il suo tradimento ad Eric, proprio come Sheila Carter aveva sospettato fin dall'inizio. Come reagirà?

05 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Cari telespettatori di Beautiful, eccoci giunti alla puntata che attendevamo da mesi e che solo l'arrivo di Sheila Carter ci permetterà di seguire. Come abitudine consolidata nella soap americana, infatti, le bugie hanno le gambe corte e non potrà essere escluso da questa consapevolezza il flirt di Ridge e Quinn. La coppia si è scambiata diversi baci ma ha deciso di porre fine a questa pazzia, pensando soprattutto al bene e alla salute di Eric. Eppure, i sospetti di Sheila porteranno questa notizia alla luce: la Carter informerà l'ex marito della tresca clandestina tra la moglie e il figliastro e sulle prime Eric non le darà ascolto, convinto che la donna voglia solo causare problemi al suo matrimonio. Ma, nonostante le sue idee chiare, il momento della verità sarà comunque imminente...

Beautiful: Eric scopre la verità

Nell'episodio di Beautiful di oggi, il primo della nuova settimana, Quinn si renderà conto di non poter continuare a mentire ad Eric sui suoi trascorsi con Ridge. Per questo, dopo essere messa alle strette da Sheila non appena arriverà a casa, deciderà di ammettere le proprie colpe: confesserà di avere scambiato qualche bacio con il figliastro ma di non essere andata oltre, in quanto non ha mai dimenticato il suo amore per Eric. Ma come fare a crederle? Il patriarca Forrester sarà letteralmente furioso davanti ad una simile notizia, convinto che ancora una volta Ridge si sia preso la sua donna, andando con lei ben oltre un simile bacio. Quinn piangerà disperata, pregando e supplicando il marito di concederle una seconda possibilità: ma davvero Eric chiuderà un'occhio questa volta? Il ritorno di Sheila Carter a Los Angeles segnerà di fatto anche la fine del matrimonio di Eric e Quinn? Insieme a questa delicata vicenda, terranno banco anche i preparativi per l'imminente partenza per Montecarlo: Thomas e Sally non staranno nella pelle davanti alla possibilità di poter presentare le loro creazioni, sfidando niente meno che la Forrester Creations.

© Riproduzione Riservata.