CHIARA NASTI / La nuova frecciatina ad Alessia Mancini: "Ad essere come lei a 50 anni" (Isola dei famosi 2018)

Chiara Nasti lancia una nuova frecciatina ad Alessia Mancini, in risposta alle dichiarazioni di un utente sul profilo Instagram. La questione causa un gran polverone sul web.

05 marzo 2018 Annalisa Dorigo

L'avventura di Chiara Nasti a L'Isola dei famosi 2018 è durata solo una settimana, eppure il periodo è bastato per dare vita ad un botta e risposta con la sua compagna di avventura Alessia Mancini. Anche dopo l'uscita dal reality show, infatti, la Nasti non sembra affatto disposta a mettere da parte le ostilità, continuando a lanciare più di qualche frecciatina nei confronti dell'ex velina. Qualche ora fa, infatti, un utente del suo profilo Instagram ha commesso il grave errore di scrivere le parole 'Alessia Mancini' all'interno di uno dei tanti commenti scritti sotto ad un post. Ma le sue affermazioni non sono affatto passate inosservate, rendendo necessario l'intervento della Nasti che ha voluto precisare: "Ma chi è Alessia Mancini?" A ricordare di chi si trattasse ci ha pensato un altro follower che le ha ricordato come Chiara solo qualche settimana fa avesse definito 'scorfano' l'altra concorrente.

LA NUOVA FRECCIATINA DI CHIARA NASTI AD ALESSIA MANCINI

Chiara Nasti ha reagito anche al commento del suo utente che le ha ricordato chi fosse Alessia Mancini e a questo punto è intervenuta scrivendo: "Ahh giusto! Ma no dai scherzavo, magari a 50 anni essere come lei". Ovviamente, anche in questo caso non manca una nuova polemica: l'ex velina ha infatti soltanto 39 anni. Comunque sia, la querelle non si è conclusa velocemente e in molti hanno attaccato duramente la Nasti, accusandola di essere fin troppo acida in queste dichiarazioni nei confronti di una persona con la quale ha convissuto solo una settimana. E a placare gli animi, ci ha pensato la madre di Chiara, che ha voluto precisare come tutte le scritte negative a lei rivolte si commentino da sole. Parole che sono dispiaciute alla ex naufraga, che non avrebbe mai voluto chiamare in causa la madre in questa complessa querelle. Per lei, infatti, non sembra esserci pace soprattutto dopo ha deciso di agire per vie legali contro Striscia la notizia.

