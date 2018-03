COLOMBO, SCACCO MATTO A SCOTLAND YARD/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 5 marzo 2018)

Colombo, scacco matto a Scotland Yard, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Peter Falk, Robert Culp e Robert Middleton, alla regia Richard Quine. Il dettaglio.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE ROBERT CULP

Colombo, scacco matto a Scotland Yard, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 16.50. Un episodio della serie di film tv di genere poliziesco e giallo dedicati alla figura del tenente Colombo con titolo originale Double Exposure uscito nel 1973. La regia è di Richard Quine con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da Stephen J. Cannell, Richard Levinson e Wiliam Link. Le musiche sono state scritte da Dick DeBenedictis, la direzione della fotografia è stata curata da William Cronjager ed il montaggio è stato eseguito da Ronald LaVine mentre la scenografia è frutto del lavoro di Bill McLaughlin. Nel cast sono presenti naturalmente Peter Falk ma anche Robert Culp, Robert Middleton, Chuck McCann, Louise Latham, Arlene Martel e Danny Goldman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO, SCACCO MATTO A SCOTLAND YARD, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il tenente Colombo con tanto di inseparabile impermeabile, si ritrova in Inghilterra e per la precisione a Londra, terra del celebre distretto investigativo di Scotland Yard. Per lui si tratta di una piccola vacanza incastonata tra alcuni impegni di lavoro che lo hanno portato in terra britannica. Nel cuore di Londra, un po’ come accade a Los Angeles, ci sono diversi studi televisivi, cinematografici, teatri e locali dove l’arte può esplodere in tutte le proprie sfaccettature. Un impresario di nome Vic Norris sta cercando di mettere insieme un progetto che possa permettergli di guadagnare un bel gruzzolo di soldi. Nella scelta del personale e del cast che gli darà supporto in questa nuova avventura non inserisce il valente Bart Keppel, con il quale spesso e volentieri si è trovato a collaborare in precedenza. Per Keppel è un duro colpo anche perché lui di certo non può essere definita una persona modesta tant’è che si ritiene tra i più bravi al mondo nel proprio mestiere. Valutando il licenziamento come un incalcolabile danno per la propria immagine, Bart decide di vendicarsi in maniera piuttosto forte arrivando a progettare un omicidio dello stesso impresario. La mente di Keppel è talmente accecata dall’odio e dalla voglia di vendetta che pianifica in tutti i mini particolare l’omicidio di Vic costruendo anche delle prove false per incastrare un’attrice divenuta amante dell’impresario. Durante la registrazione di uno spot promozionale il povero impresario accusa un malore, si accascia a terra e muore tra le incredulità dei presenti. Manco a dirlo a dare una mano alle forze di polizia britanniche è il tenente Colombo che una volta arrivato sul luogo dell’assassinio e messo dinnanzi a delle evidenti prove delle colpevolezza dell’attrice, a differenze dei propri colleghi di Scotland Yard, non è per nulla convinto, c’è qualcosa che lo fa riflettere e che soprattutto non gli torna. Poco alla volta il tenente americano riuscirà ad imbroccare alla pista giusta che porta al vero assassinio.

