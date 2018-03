Cecilia Capriotti/ Fra rivelazioni shock e Filippo Nardi, supererà il televoto? (Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti ha una seconda possibilità all'Isola dei Famosi 2018: riuscirà a mantenere la calma di fronte allo storico nemico Filippo Nardi?

Cecilia Capriotti - Isola dei Famosi 2018

Cecilia Capriotti è fra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 ad essere ritornata alle Honduras. Al fianco degli ultimi eliminati che hanno accettato la sfida, dovrà adesso sottoporsi al giudizio del pubblico per poter rimanere nel reality. Anche se la Capriotti è stata contestata più volte dagli altri Naufraghi, la sua determinazione nel voler continuare l'esperienza sembrava essere partita con il piede giusto. Eppure a poche ore di distanza dal suo arrivo alle Honduras, Cecilia è già riuscita a scatenare le testate giornalistiche nazionali. Parole piccanti che non sono sfuggite agli amanti del gossip, per via di alcune dichiarazioni della concorrente sul post Isola. Al suo ritorno a casa, avrebbe infatti dato sfogo alle settimane di astinenza forzata con un'irruenza tale da colpire sul volto il compagno Gianluca Mobilia, durante un rapporto fisico. Il tutto ha lasciato sbigottiti entrambi i diretti interessati, sia perché la coppia è ormai unita da quattro anni, sia perchè il compagno della Capriotti sembra non aver gradito l'impeto della donna. E' stata quindi una settimana bollente per la Naufraga, che di fronte ad una Nadia Rinaldi e Paola Di Benedetto palesemente divertite, ha sottolineato che Gianluca le avrebbe persino chiesto il nome di chi le avrebbe dato un consiglio simile.

VOGLIA DI RIVINCITA: IL PUBBLICO HA CAMBIATO IDEA SUL SUO CONTO?

L'Isola dei Famosi 2018 ha riaccolto a braccia aperte Cecilia Capriotti, fra le concorrenti più contestate di quest'edizione. Sono ben note le sue liti furenti con Filippo Nardi, a sua volta di ritorno in Honduras, per via di un ipotetico complotto che l'ex gieffino avrebbe mosso alle sue spalle. Fin troppo decisa a dire la verità, la Capriotti è entrata anche a far parte dell'indagine pubblica di Eva Henger, per via delle famose accuse mosse a Francesco Monte. Cecilia sarebbe stata fra i testimoni, secondo la produttrice, versione che in realtà la diretta interessata ha smentito in diversi contesti televisivi. Decisa a prendere le distanze dal giro di scalpore, ha però voluto sempre difendere la versione della Henger, sicura che comunque possa aver detto la verità. Fra le concorrenti eliminate, la Capriotti è tra l'altro forse l'unica a non essere stata pizzicata da Striscia la Notizia. Gli audio che sbugiarderebbero le due concorrenti sull'affaire canna-gate non hanno quindi toccato Cecilia, almeno per ora. Chissà come se la caverà però sull'Isola che non c'è al fianco del suo acerrimo nemico. Per ora fra il Conte e la sua più accesa contestatrice sembra scorrere tutto liscio, ma non si escludono fiamme e saette in previsione della diretta di oggi. La seconda possibilità potrebbe invece rivelarsi positiva per Cecilia, che a differenza di quanto avvenuto alle Honduras, sembra essere riuscita a conquistare una fetta di fan. La sua presenza in tv è infatti stata registrata in modo positivo dai telespettatori, che sui social si sono definiti stupiti nel vederla così diversa rispetto alla parentesi del reality. Non è eslcuso quindi che la concorrente possa riuscire a superare l'empasse del televoto, anche se c'è già chi mormora di un favoritismo non troppo velato nei confronti di Filippo.

