Craig Warwick, Franco Terlizzi omofobo!/ Polemica sulle accuse: sta mentendo? (Isola dei Famosi 2018)

Craig Warwick all'Isola dei Famosi 2018 per il confronto tanto atteso con Franco Terlizzi. Scoppia la polemica: chi dei due sta dicendo la verità?

Craig Warwick - Isola dei Famosi 2018

Le accuse di omofobia di Craig Warwick a Franco Terlizzi non hanno sollevato dubbi solo nei fan dell'Isola dei Famosi 2018. La famiglia dell'ex pugile e diversi protagonisti dei salotti televisivi hanno infatti discusso a lungo della situazione, che appare ancora avvolta nel mistero. Anche se l'ex concorrente inglese afferma di dire la verità, per la famiglia di Franco starebbe solo mentendo. Michael Terlizzi e Ketty, figlio e moglie di Franco, sono intervenuti infatti a Domenica Live nella puntata di ieri per contestare ogni parola di Craig. Quest'ultimo tra l'altro ha scoperto di avere una frattura a due costole grazie ad un nuovo controllo medico, avvenuto in seguito al malore accusato durante l'ultima diretta del reality. Michael e Ketty sono sicuri che l'ex pugile non potrebbe mai aver diretto parole di sdegno nei confronti del sensitivo ed accusano invece Warwick di voler gettare fango sul Naufrago. A sostegno della famiglia si è schierato Alessandro Cecchi Paone, che crede che l'ex concorrente stia solo approfittando della situazione per "marciarci sopra". Karina Cascella invece difende il sensitivo: esistono delle prove video che confermino le parole di Craig?

VLADIMIR LUXURIA DALLA PARTE DEL SENSITIVO: ESISTONO DEI VIDEO?

Craig Warwick sembra non avere l'aiuto della produzione dell'Isola dei Famosi 2018 per quanto gli è accaduto. La situazione appare tra l'altro più grave di quanto emersa negli ultimi giorni, come sottolineato da Vladimir Luxuria nella puntata di ieri di Domenica Live. Il sensitivo infatti ha rivelato di aver confidato il proprio malessere, dovute alle presunte parole omofobe di Franco Terlizzi, allo psicologo messo a disposizione dei concorrenti ed agli autori. In nessun caso si sarebbero tuttavia presi dei provvedimenti significativi ed anche per questo Warwick avrebbe deciso di parlare di quanto ha vissuto solo una volta lontano dalle Honduras. Luxuria è sicura tra l'altro che qualcuno della produzione potrebbe aver assistito alla scena incriminata, dato che Craig afferma che in quel momento erano presenti le telecamere. Durante le riprese, ha svelato Luxuria, sono presenti due persone: il cameraman ed una seconda persona che scrive tutto quello che succede. Alla luce di questo particolare appare strano che non siano emerse ancora delle prove e che Warwick sia stato lasciato in balia delle polemiche.

LO SCONTRO PIU' ATTESO DAI FAN DEL REALITY

Il momento della verità è arrivato: Craig Warwick avrà modo di parlare con Franco Terlizzi durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2018 di questa sera. Il sensitivo è pronto al confronto ed è ancora in forse la possibilità per l'ex pugile di rimanere nel reality. Se le parole dell'inglese trovassero conferma, il concorrente dovrebbe subire infatti l'eliminazione immediata. Una possibilità che la famiglia Terlizzi ritiene inverosimile, dato che agli occhi di moglie e figlio dell'ex pugile, Warwick starebbe solo mentendo. I fan intanto sono sempre più curiosi di scoprire di più sulla verità, un elemento che in quest'ultima edizione è risultato spesso assente. Basti pensare alle dichiarazioni di Eva Henger contro Francesco Monte ed il celebre canna-gate, fino ad alcune frasi sessiste che Cecilia Capriotti ha attribuito a Filippo Nardi. Il mistero quindi si infittisce ed appare strana la reazione degli autori, che anche in questo caso potrebbero decidere di non approfondire quanto avvenuto alle Honduras.

© Riproduzione Riservata.