DISTRICT 9/ Su Rai 4 il film con Sharlto Copley e Jason Cope (oggi, 5 marzo 2018)

District 9, il film in pnda su Rai 4 oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Sharlto Copley, Jason Cope e Nathalie Bollt, alla regia Neill Blomkamp. La trama del film nel dettaglio.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

ALLA REGIA NEIL BLOMKAMP

District 9, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere fantascienza e drammatica di produzione americana del 2009 con la regia che è stata affidata a Neill Blomkamp. Gli attori protagonisti presenti nel cast sono Sharlto Copley e Jason Cope. Negli USA il film ha incassato circa 115.000.000 di dollari mentre per realizzare la pellicola ne sono stati spesi trenta milioni. Visto il successo mondiale del film, era stato previsto un sequel entro l'anno 2012 ma ad oggi niente è stato ancora realizzato. Vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

DISTRICT 9, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La nave spaziale degli alieni resta ferma per settimane nei cieli del sud-Africa. Il governo sud-africano manda una squadra di uomini fidati per capire cosa trattiene l'astronave e si scopre che nel suo interno ci sono degli strani esseri "artropodi" visibilmente indeboliti e denutriti. Questi vengono salvati e sbarcati sulla terraferma ma la convivenza degli umani con i nuovi arrivati non è per niente facile. Gli alieni vengono tutti confinati in una zona detta "District 9" e ci rimarranno per circa venti anni. Nel 2010 il governo decide di trasferirli a 240 chilometri di distanza e l'operazione viene affidata a Wikus Van De Merwe, uomo della Multi-National United. Wikus mostra di essere poco sensibile verso gli alieni, inoltre conduce l'operazione in maniera superficiale che non tiene conto dei diritti degli extra-terrestri. Wikus, nel corso di una perquisizione tra le capanne degli alieni, scopre un cilindro di metallo pieno di un liquido che casualmente gli finisce negli occhi, causandogli nausee e fuoriuscite di sangue nero dal naso. In ospedale, i sintomi presentati da Wikus portano ad una strana diagnosi, c'è una mutazione genetica in atto che riguarda il DNA dell'uomo, provocata da una infezione di "geni alieni". Wikus viene sottoposto ad esami scientifici e si deciderà di procedere ad una vera e propria "dissezione anatomica" del soggetto esaminato, allo scopo di prelevare tessuti che potrebbero servire per fini bellici o per nuovi studi nel campo della biotecnologia. Per sfuggire al pericolo, Wikus scappa e si nasconde nel Distretto 9, consapevole che la Multi-National United lo avrebbe cercato ovunque. Nel distretto 9, Wikus ha l'occasione di approfondire la conoscenza con uno degli alieni, Christopher Johnson, e con il figlio di questi. Nel corso degli anni Johnson ha ripristinato i "moduli di comando" dell'astronave aliena che, per ripartire, ha bisogno del liquido contenuto nel cilindro metallico. Nel caso in cui Johnson riuscisse a far ripartire la nave spaziale, aiuterà Wikus a ritornare un essere umano, per procurarsi il liquido, i due devono entrare di nascosto nella Multi-National United e ci riescono, nonostante le difficoltà. Christopher però trova il corpo di un alieno, ucciso in seguito ad esperimenti fatti su di lui e decide di agire per salvare la vita ad altri alieni, questo comporterebbe per Wikus un ritardo per la sua cura, quindi si rivolta contro Johnson, lo colpisce pesantemente e tenta una nuova fuga a bordo della navicella spaziale che Christopher nasconde nella sua casa. Il tentativo di Wikus non riesce poiché la navicella viene intercettata e colpita dall'esercito. Sulla Terra Wikus deve difendersi anche dagli umani nigeriani che controllano il mercato illegale delle armi e dei alimenti per gatti, il cibo preferito degli alieni. Il blitz militare nell'area del Distretto 9 finisce con la cattura di Christopher e dello stesso Wikus ma grazie all'intervento del figlio di Johnson, i due riescono a liberarsi. Quando la forza nemica è ormai imbattibile, Wikus resta sulla terraferma per coprire le spalle a Johnson e a suo figio e dare loro la possibilità di allontanarsi a bordo di un "esoscheletro". Prima di partire, Christopher promette a Wikus che non lo abbandonerà ma che tornerà da lui entro i prossimi tre anni. La nave spaziale lascia la terra e da quel momento in poi non si saprà più nulla di Wikus. Tania, la moglie di Wikus, noterà vicino casa una rosa molto particolare perché fatta con i rifiuti, e penserà a un dono per lei da parte del marito. Dalle ultime scene del film, in cui si vede un alieno intento a realizzare un fiorellino con pezzi di rifiuti, si suppone che l'alieno è Wikus, vittima della mutazione genetica ormai compiuta.

