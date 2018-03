Daniele Bossari/ In difesa della produzione, ma i fan non gli credono (Isola dei Famosi 2018)

Daniele Bossari difende l'Isola dei Famosi 2018 e gli autori dalle recenti accuse: sui social si scatena la polemica contro l'opinionista del reality.

Daniele Bossari sta ricevendo diverse critiche da parte dei fan dell'Isola dei Famosi 2018. Il vincitore del Grande Fratello Vip 2 sembra infatti non riscuotere lo stesso successo nelle sue nuove vesti di opinionista del reality e sono in molti a non aver gradito le battute fatte durante l'ultima diretta. In particolare, Bossari si è rivolto a Paola Di Benedetto chiedendo se il suo flirt con Francesco Monte sia reale o "tutto fumo e niente arrosto". Un'uscita di dubbio gusto che non è piaciuta ai telespettatori, che si sono subito lanciati sul profilo dell'opinionista a manifestare il proprio disappunto. "Sei spudoratamente vergognoso"; "L'Isola ti ha portato male"; "E' deludente vederti in mezzo a quel covo di bugiardi". Sono solo alcuni dei commenti dei fan, convinti che Daniele sia un pesce fuor d'acqua in questo nuovo contesto e che la sincerità dimostrata durante la sua esperienza gieffina sia stata messa in secondo piano a favore delle logiche del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

L'OPINIONISTA CONFERMA POSSIBILI PROVVEDIMENTI IN ARRIVO

L'Isola dei Famosi 2018 prenderà presto dei provvedimenti: ad annunciarlo è Daniele Bossari, che durante un'ospitata a Verissimo, ha sottolineato che le presunte accuse contro Franco Terlizzi non rimarranno inascoltate. Il vincitore del Gf Vip 2 ed attuale opinionista ha voluto dire la sua in merito agli scandali che hanno colpito il programma di Canale 5 nelle ultime settimane, dal canna-gate che ha messo in croce Francesco Monte fino alle ultime rivelazioni di Craig Warwick. Ed è proprio su quest'ultimo punto che gli autori potrebbero decidere di muoversi in fretta, soprattutto per evitare che il malcontento dei fan si espanda a macchia d'olio. L'edizione di quest'anno del reality ha vissuto dei bassi significativi, anche se alla fine il risultato è che l'attenzione del pubblico sia sempre più diretta verso quanto sta accadendo alle Honduras. Bossari ha voluto inoltre sottolineare che niente di quanto avviene nel reality è costruito e che ogni concorrente è libero di fare la propria nomination in totale libertà, rispondendo così alle ultime accuse mosse da Nadia Rinaldi ad Andrea Marchi, capo progetto di Magnolia.

IL VINCITORE DEL GF VIP 2 DALLA PARTE DELLA PRODUZIONE, MA SUI SOCIAL...

La posizione di Daniele Bossari in merito agli scandali che hanno colpito l'Isola dei Famosi 2018 appare più soft rispetto all'altra opinionista. Durante l'ultima diretta, Mara Venier è infatti sbottata chiedendo a gran voce che venga fatta finalmente chiarezza sui numerosi punti oscuri di quest'edizione. La produzione è stata davvero messa in crisi quest'anno, fra le polemiche degli ex concorrenti ed i presunti illeciti avvenuti alle Honduras. Tanto che per la prima volta Andrea Marchi ha deciso di intervenire in diretta per chiarire la propria posizione, in seguito alle accuse di Nadia Rinaldi n merito a presunte nomination manipolate dall'alto. A confermare la sincerità degli autori è stato invece Daniele, che durante la scorsa puntata di Verissimo ha ribadito come ogni Naufrago sia libero di pensare con la propria testa. Per questo non sarebbe stato possibile per gli autori spingere i concorrenti ad andare contro le proprie volontà. Il pubblico tuttavia sembra non credere alle parole di Bossari, anche se molti sono d'accordo con il vincitore del Gf Vip 2: la situazione è sfuggita di mano e sarebbe meglio ritornare a parlare del reality piuttosto che di tutti gli scandali emersi fino ad ora.

