ELENA MORALI/ Scintilla in sua difesa sui social: "smaschererà Bianca Atzei" (Isola dei Faosi 2018)

Elena Morali ha diviso il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 a metà. Il fidanzato Gianluca Furbelli intanto la difende e punta il dito contro Bianca Atzei: chi ha ragione?

Elena Morali - Isola dei Famosi 2018

Elena Morali è nel mirino di diversi protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018. L'ex Pupa ha infatti sollevato non poche polemiche durante l'ultima diretta e l'arrivo di Nadia Rinaldi ha sottolineato una sua possibile falsità. Intanto, il pubblico del reality si spacca in due fra sostenitori ed oppositori. Secondo il fidanzato Gianluca Furbelli, alias Scintilla, Elena starebbe smascherando le bugie di Bianca Atzei, un dubbio già sollevato da altri concorrenti, mentre agli occhi di alcuni telespettatori è la prima a mentire. Come già accaduto in passato con Cecilia Capriotti, le due Naufraghe trascorrono il tempo ad accusarsi a vicenda ed è davvero difficile intuire chi stia mentendo. Anche per questo si ritrovano entrambe in nomination e secondo Scintilla è Bianca ad aver dimostrato di volere lo scontro a tutti i costi. Sui social, il comico di Colorado ha infatti sottolineato che la cantante "ha collezionato in un mese quattro discussioni con quattro Naufraghi diversi". Una tesi che trova concordi i concorrenti che sono in ballottaggio per il rientro: ai loro occhi la Atzei starebbe solo fingendo, mentre in realtà avrebbe già dimostrato di essere un'abile manipolatrice.

IL POST DI GIANLUCA FURBELLI: IL FIDANZATO PUNTA IL DITO CONTRO BIANCA ATZEI

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe decretare l'uscita di scena di Elena Morali nel corso della diretta di questa sera, ma sembra proprio che la Naufraga abbia già fatto terra bruciata attorno a sé. In puntata ha infatti avuto uno scontro aperto con Nino Formicola, per via della scelta di Gaspare di votarla. Il comico era sicuro che la Naufraga avrebbe accolto con il sorriso la sua nomination, non sapendo che avrebbe scatenato una lite furiosa. I due sono stati infatti interrotti dalla conduttrice Alessia Marcuzzi e dall'inviato Stefano De Martino, ma non è stato l'unico scontro a colpire Elena. Alessia Mancini le ha infatti diretto una frecciata indiretta, sottolineando di vedere Simone Barbato fin troppo manipolato ed illuso dai comportamenti ambigui della Morali. Il mimo di Colorado invece è di tutt'altro avviso e sa che fra lui e Elena potrebbero non esserci risvolti romantici. Le parole di Alessia sembrano comunque aver colpito la Morali anche nei giorni successivi, dato che la contestata non ha esitato a lanciarle alcune frecciatine. Soprattutto quando la leader del gruppo ha deciso di legarsi a Bianca Atzei solo per evitare una punizione quasi del tutto certa. Clicca qui per vedere il post di Gianluca Furbelli.

QUALI SONO LE PREVISIONI DEI BOOKMAKERS? TESTA A TESTA CON FRANCESCA CIPRIANI

Elena Morali potrebbe avere più di qualche possibilità di arrivare alla finale dell'Isola dei Famosi 2018. I bookmakers sono infatti sicuri che sia riuscita a conquistare il pubblico persino più di quanto abbia fatto Francesca Cipriani, negli ultimi giorni protagonista di una lenta risalita. Per Snai e Eurobet, la Morali è quotata a 3.50, un buon punteggio se si considera che si potrebbe classificare addirittura terza e superare la maggiorata. Il pubblico tuttavia sembra essere fortemente contrariato per l'atteggiamento della concorrente, soprattutto quando nell'ultima puntata si è scoperto che ha mentito a Franco Terlizzi. L'ex pugile ha infatti rivelato di essere stato tranquillizzato dalla concorrente circa la sua nomination, quando in realtà la fidanzata di Scintilla lo ha votato. Per i fan questo episodio è più che sufficiente: sui social fioccano rimproveri senza mezzi termini, fra chi le dà della falsa e chi la vede come vipera.

