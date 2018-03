FLAGS OF OUR FATHERS/ Su Iris il film con Ryan Phillippe e Jesse Bradford (oggi, 5 marzo 2018)

Flags of our fathers, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Ryan Phillippe, Jesse Bradford e Adam Beach, alla regia Clint Eastwood. Il dettaglio della trama.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Iris

CLINT EASTWOOD ALLA REGIA

Flags of our fathers, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 23,25. Una pellicola drammatica e di guerra che è stata prodotta nel 2006 e vede alla regia il grande Clint Eastwood. La trama del film è ispirata all'omonima opera romanzata da James Bradley che narra quanto accaduto nel corso di una famosa battaglia avvenuto nel secondo conflitto mondiale tra esercito statunitense e nipponico. Anche se si tratta di una pellicola americana, la storia è raccontata secondo l'ottica dell'esercito giapponese. Nel cast di Flags of our fathers i personaggi protagonisti sono interpretati da Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Adam Beach,John Benjamin, John Slattery, Barry Pepper e Jamie Bell. Clint Eastwood non appare nella pellicola ma oltre ad averla diretta ne ha curato anche la sceneggiatura. Al suo posto, nel cast di Flags of our fathers, appare Scott Eastwood, suo figlio nato del 1986 ed apparso in diverse pellicole di spessore come La risposta è nelle stelle e Fast & Furious 8. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FLAGS OF OUR FATHERS, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La storia è interamente incentrata attorno al mito di una foto che ritrae alcuni soldati americani che piantano una bandiera a stelle e strisce in seguito alla fine della famosa battaglia di Iwo Jima, vinta dall'esercito americano. James Bradley è un discendente di uno degli uomini ritratti all'interno della storica fotografia. Mosso dal desiderio di scoprire di più circa una delle battaglie più famose dello scontro tra esercito americano e nipponico nel corso del secondo conflitto mondiale, Bradley decide di contattare alcuni sopravvissuti della battaglia. Già dopo le prime interviste scopre che tutta la storia legata alla foto è stata in realtà congegnata ad arte dal governo americano per semplici scopi propagandistici e che, in realtà, lo scatto venne realizzato molti giorni prima che la battaglia terminasse, volgendo a favore degli Stati Uniti.

© Riproduzione Riservata.