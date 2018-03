FRANCES MCDORMAND / Oscar 2018, chiede alle altre candidate di alzarsi: "Meryl, se lo fai tu lo faranno tutte"

Alla consegna del premio Oscar 2018 come Migliore attrice, Frances McDormand chiede alle altre candidate in sala di alzarsi in segno di protesta. Tra loro anche Meryl Streep.

05 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Frances McDormand

Non sono state molte le sorprese nella serata degli Oscar 2018, con i pronostici della vigilia che sono stati quasi completamente rispettati per tutti i principali premi. La noia ha regnato sovrana per gran parte della serata ma a portare un po' di vitalità ci ha pensato Frances McDormand, al momento della premiazione comme Migliore attrice protagonista per il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Salita sul palco, l'attrice già vincitrice di un Bafta e di un Golden Globe per lo stesso ruolo, ha lanciato un chiaro segnale alle altre donne candidate agli Oscar e presenti in sala, chiedendo loro di alzarsi in segno di protesta contro lo scandalo molestia. In primis, si è riferita a Maryl Streep seduta in prima fila, alla quale ha chiesto: "Meryl se lo fai tu, lo faranno tutte". Subito la Streep ha seguito, con la sua tradizionale grinta, la richiesta della McDormand e, come era facile immaginare, lo stesso hanno fatto le altre candidate attrici, ma anche le fotografe, le costumiste, le fotografe.

Frances McDormand: le dichiarazioni agli Oscar 2018

Frances McDormand è salita sul palco degli Oscar 2018 più emozionata e battagliera che mai. Qui ha ringraziato il marito Joel Coen e il figlio adottivo Pedro seduti in platea, definendoli "due maschi cresciuti da femministi" e successivamente ha chiesto a Meryl Streep e alle altre collega di alzarsi in piedi in segno di protesta. Ha quindi dichiarato: "Tutte abbiamo storie da raccontare e progetti da finanziare di cui parlare. Ma non stasera durante le feste. Chiamateci tra tre, quattro giorni, nei vostri uffici naturalmente. O venite nel nostro, come credete meglio, e vi diremo tutto. Ho due parole prima di lasciarvi stasera, signore e signori: impegniamoci per l’inclusione!" L'attrice conferma così il desiderio di dar vita ad una cerimonia ancora una volta legata alla battaglia di MeToo e Time's Up, nonostante l'assenza di abiti neri da parte delle varie protagoniste.

© Riproduzione Riservata.