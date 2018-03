FUGA PER LA VITTORIA/ Su Iris il film con Sylvester Stallone (oggi, 5 marzo 2018)

Fuga per la vittoria, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Michael Caine e Max von Sydow, alla regia John Huston. La trama del film nel dettaglio.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Italia 1

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Fuga per la vittoria, il film in onda su Iris oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 21,00. Una pellicola d'avventura che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1981 per la regia di John Huston. Si tratta di un vero e proprio cult degli anni 80, reso celebre dalla presenza di un cast attoriale stellare, arricchito dalla partecipazione di un grande campione del calcio mondiale come Pelè, che nel film ha vestito i panni di Luis Fernandez. Oltre a Pelè nel cast di Fuga per la vittoria, figurano grandi nomi del cinema internazionale come Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow e Daniel Massey. Ma Pelè non fu l'unico calciatore apparso nel film. Accanto a lui è infatti possibile trovare altre stelle soprattutto del calcio britannico come Bobby Moore. Le musiche del film vennero affidate a Bill Conti, musicista americano che ha già collaborato a pellicole con protagonista Stallone, come Rocky IV e ROcky III. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FUGA PER LA VITTORIA, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

L'intera storia è ambientata in una struttura detentiva tedesca che ospita detenuti alleati, nel corso del secondo conflitto mondiale. Il colonnello nazista Von Steiner, è in realtà un ex calciatore molto affermato e tra i detenuti presenti nel campo di prigionia distingue un suo vecchio amico e collega calciatore John Colby. Affranto dalla terribile coincidenza che li ha fatti incontrare dopo tanto tempo, Von Stiner decide di organizzare un match calcistico che vedrà contrapporsi alleati contro una team tedesco. John Colby assume l'incarico di formare ed allenare la squadra degli alleati che, in un primo momento, stenta a prendere forma. Tutto cambia quando un prigioniero alleato, Hatch, svela al resto dei suoi compagni l'intenzione di organizzare una fuga proprio nel bel mezzo della partita. Ad aiutarli nella fuga, sarà una folta schiera di tifosi francesi che accoreranno in Germania per assistere al match e permettere ai detenuti di poter fuggire.

© Riproduzione Riservata.