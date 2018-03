Fabrizio Corona torna sui social/ Un fantomatico staff lo salverà da guai seri?

Nuova foto su Instagram per Fabrizio Corona, opera sua? A quanto pare c'è lo staff che si occuperà dei suoi social fino a che le restrizioni rimarranno in atto, ci saranno conseguenze?

05 marzo 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona fa discutere sempre. Nel bene e nel male, in ogni sua scelta e in ogni sua posizione pubblica e privata e ogni suo scatto, ogni sua uscita, diventano scusa di discussione per tutti. Anche questa volta il tema di discussione è il suo ritorno ufficiale sui social. In particolare, esaminando le ultime foto pubblicate su Instagram possiamo già dedurre il fatto che Fabrizio Corona è tornato e lo ha fatto alla grande. Magari non ci sarà lui dietro ai suoi nuovi movimenti ma sicuramente l'ex re dei paparazzi è ufficialmente tornato a lavoro. Nei giorni scorsi ha lanciato quello che sembra essere un marchio più che un motto di vita ovvero #Adalet (scritta che è comparsa nei suoi hashtag e sulla sua felpa) e poi? Ecco comparire un misterioso staff pronto a firmare le foto che in questi giorni sono state pubblicate e condivise sui social aggirando così, di fatto, le restrizioni del Tribunale, che lo volevano lontano dai social fino a nuovo ordine.

OSTACOLO AGGIRATO CON UN FANTOMATICO STAFF?

Proprio il suo avvocato aveva sottolineato il fatto che il non poter lavorare, andare in discoteca, partecipare ad eventi e usare i social avrebbero di fatto rovinato la sua carriera e messo ancora in pausa il suo lavoro. A quanto pare, però, adesso le cose sono cambiate e grazie all'aiuto di un misterioso staff, Fabrizio Corona potrà finalmente tornare sui social per la gioia dei fan che avranno modo di vederlo e capire come passa le sue giornate. Nei giorni scorsi lo abbiamo visto sia all'esterno della sua casa che dentro, seduto sul suo letto insieme alla bella Silvia Provvedi. Qualche ora fa, invece, Corona si è mostrato sempre al grido di #Adalet in versione bello, dannato e sporco al grido di "Non importa Quello che pensano io sia..Io sono quello che sono. #Adalet Staff". La firma dello staff risolve tutto o i giudizi rivedranno le loro restrizioni?

© Riproduzione Riservata.