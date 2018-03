Francesca Fioretti, fidanzata di Davide Astori/ La passione per i viaggi, l’ultimo con la figlia Vittoria

Francesca Fioretti, chi è la fidanzata di Davide Astori, capitano della Fiorentina morto a 31 anni per un infarto. Il loro amore per i viaggi condiviso anche dalla figlia Vittoria.

05 marzo 2018 Emanuela Longo

Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori

Da ieri mattina, per Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, la vita è stata letteralmente stravolta. Una morte improvvisa e assordante, quella che ha colpito senza preavviso il 31enne capitano della Fiorentina, mentre si trovava in un albergo a Udine. Se ne è andato così, in silenzio, Davide, senza dare il tempo a Francesca di poter metabolizzare ciò che stava accadendo. La Fioretti e Astori si erano conosciuti nel 2013, alla festa di compleanno di un amico comune, e subito era scattato l'amore tra i due. Un sentimento talmente forte che nel 2016 aveva portato alla nascita della loro bambina, Vittoria, protagonista di tanti scatti social felici, dove nessuno dei tre sapeva ancora il destino beffardo che avrebbe contribuito, mesi dopo, a stravolgere per sempre le loro esistenze. Il loro era un amore bello, come si percepisce dai tanti scatti pubblicati su Instagram, dove Francesca e Davide lasciavano trasparire dai loro sorrisi la voglia di vivere e quella curiosità di conoscere il mondo con positività. Dopo aver appreso della tragica notizia, come spiega Corriere.it, Francesca ieri ha espresso il desiderio di andare a Udine a vedere il suo Davide per un'ultima volta, nonostante il parere contrario dei suoi cari. Quando ormai era bui, la giovane era al fianco del suo compagno.

FRANCESCA FIORETTI E DAVIDE ASTORI: UNITI DALLA PASSIONE PER I VIAGGI

Francesca Fioretti aveva deciso da qualche anno di mettere da parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi a tempo pieno a quella che era diventata a tutti gli effetti la sua famiglia. Il compagno Davide Astori e, in ultimo, il coronamento del loro grande amore, Vittoria. Si lasciava alle spalle un passato in tv fatto di reality e non solo. L'esordio televisivo avvenne con l'edizione del Grande Fratello 9, nel 2009, vinta da Ferdi. Lo stesso ragazzo con cui Francesca ebbe una breve storia d'amore iniziata nella Casa di Cinecittà e terminata dopo qualche mese dallo spegnimento delle telecamere. La Fioretti era riuscita a farsi notare non solo per la sua bellezza ma anche per la spigliatezza, tipica della terra da cui proviene. Nata a Maddaloni, in provincia di Caserta ma cresciuta a Napoli, si è laureata in economia aziendale con specializzazione in management. Dopo il primo reality ci fu spazio ancora per la tv: prima l'esperienza a Colorado insieme ad altre ex gieffine, poi un secondo reality, Pechino Express 2, che riconfermò le sue doti di napoletana verace portandola al secondo posto insieme all'amica e collega Ariadna Romero. Quindi l'incontro che le cambiò la vita e che significò anche la sua svolta sentimentale, quello con Davide Astori. Ad unirli proprio l'amore per i viaggi: lui, come aveva raccontato la stessa Fioretti, riuscì ad attirare la sua attenzione chiedendole come fossero il Vietnam e gli altri luoghi in cui era stato girato il reality di RaiDue. Da lì l'inizio di un amore che era diventato noto sia nel mondo del calcio che dello spettacolo e che aveva alimentato la loro passione comune. Era stato lo stesso Davide, in una vecchia intervista, a confessare: "Ci piace viaggiare zaino in spalla, esco dal cliché del calciatore alle Maldive". Da qui i numerosi viaggi in mete come l'India e il Perù e di recente, lo scorso agosto, anche il Giappone, insieme alla piccola Vittoria.

