Franco Terlizzi/ Ketty e Michael pronti a difenddlo in studio? (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi si dovrà difendere dalle accuse di Craig Warwick. Gli autori dell'Isola dei Famosi 2018 regaleranno delle sorprese al pubblico?

Franco Terlizzi - Isola dei Famosi 2018

Franco Terlizzi dovrà fare i conti con le ultime accuse lanciate da un altro concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 in questi giorni. Si tratta di Craig Warwick, che ha riferito in seguito alla sua uscita di scena, come l'ex pugile gli avrebbe riservato un trattamento omofobo. Una tesi che invece non regge di fronte agli occhi di Michael Terlizzi e della moglie di Franco, che nella puntata di ieri di Domenica Live sono intervenuti per difendere il Naufrago. Il salotto di Barbara d'Urso ha ospitato infatti ancora una volta Warwick, seppur in collegamento dalla clinica in cui si è sottoposto a recenti esami, e la situazione non fa che peggiorare. La produzione intanto sembra non volersi esporre, forse in attesa del confronto diretto di questa sera, già rimandato di una settimana per via delle condizioni di salute di Craig. Non esiste infatti ad oggi alcun filmato che dimostra come il sensitivo abbia ragione, anche se il diretto interessato afferma che potrebbero esserci dei documenti ufficiali a sostegno della sua tesi.

MICHAEL E KETTY TERLIZZI ATTACCANO CRAIG WARWICK

L'Isola dei Famosi 2018 prepara una doccia fredda per Franco Terlizzi: questa sera si ritroverà a doversi difendere dalle accuse di Craig Warwick. La moglie dello stesso ex pugile si è dimostrata sicura nel credere che il concorrente non potrebbe mai aver allontanato il sensitivo perché gay, una teoria già sostenuta da uno dei due figli della coppia, Michael. Nella puntata di ieri di Domenica Live, entrambi si sono dichiarati contrari all'omofobia e pronti a far pagare le conseguenze a Franco nel caso in cui Warwick avesse ragione. La famiglia dell'ex pugile tuttavia non crede che il sensitivo stia dicendo la verità, tanto da dubitare persino dei problemi di salute che lo hanno costretto a lasciare il reality. Durante l'ultima diretta, Michael si è infatti lasciato sfuggire un commento spiacevole riguardo l'improvvisa uscita dallo studio di Craig, avvenuta proprio poco prima che potesse parlare con Terlizzi. Parole dure di cui il ragazzo si è scusato subito dopo, ma che potrebbero manifestare dei dubbi piuttosto significativi nei confronti di Craig.

TENSIONI CON SIMONE BARBATO DOPO L'ULTIMA DIRETTA

I fan dell'Isola dei Famosi 2018 hanno imparato ad amare Franco Terlizzi fin dal suo arrivo alle Honduras. Il trainer dei vip e conoscente di Stefano De Martino ha infatti strappato più di qualche sorriso grazie ad un mix di parole storpiate, gag con Nino Formicola ed altro ancora. L'immagine che fino ad ora ha dato ai telespettatori potrebbe tuttavia subire uno scossone, mentre Franco, ignaro, sembra aver già attirato le critiche di alcuni Naufraghi. Mentre il concorrente sembra aver risolto alcune incomprensioni con Marco Ferri e persino con Amaurys Perez, ha dovuto prendere le distanze da Simone Barbato, che lo ha accusato di essere un po' troppo spigoloso. Un lato del carattere che la famiglia Terlizzi conosce fin troppo bene, ma che del resto gli ha permesso di risultare simpatico agli occhi del pubblico da casa.

