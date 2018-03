G.I. JOE - LA VENDETTA/ Su Rai 2 il film con Dwayne Johnson (oggi, 5 marzo 2018)

G.I. Joe - La vendetta, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Dwayne Johnson, Channing Tatum e Adrianne Palicki, alla regia Jon M. Chu. Il dettaglio.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in seconda serata su Rai 2

NEL CAST DWAYNE JOHNSON

Il film G.I. Joe - La vendetta va in onda su Rai 2 oggi, lunedì 5 marzo 2018, alle ore 23.40. Una pellicola d'azione del 2013 che è stata diretta da Jon M. Chu (Now you see me 2 - I maghi del crimine, Jem e le Holograms, Step up 2 - La strada per il successo) ed interpretata da Dwayne Johnson (Jumanji - Benvenuti nella giungla, San Andreas - Hercules - Il guerriero), Channing Tatum (Step up, 21 Jump Street, La memoria del cuore) e Adrianne Palicki (John Wick, le serie tv Marvel's Agents of SHIELD e Friday night lights). Il film è il sequel di G.I. Joe - La nascita dei Cobra, diretto nel 2009 da Stephen Sommers ed è la seconda pellicola dedicata ai celebri giocattoli. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

G.I. JOE LA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Cobra, la terribile organizzazione terroristica internazionale nemica dei G.I. Joe sembra definitivamente sconfitta, così i membri del team governativo americano vengono impiegati in altre attività. Dopo l'omicidio del Presidente del Pakistan i Joe vengono mandati a prelevare una testata nucleare. L'operazione sembra svolgersi in modo ottimale, finchè i membri della spedizione non vengono circondati da piccoli robot e da truppe di provenienza ignota. Buona parte dei Joe viene così uccisa sul posto e solo un manipolo di soldati riesce a salvarsi ma non sanno che Zartan (Arnold Vosloo) aveva preso il posto del Presidente degli Stati Uniti. Quest'ultimo, accusa pubblicamente i G.I. Joe di avere ucciso il Presidente pakistano al fine di rubare la testata nucleare. Snake Eyes (Ray Park), che non aveva preso parte alla missione in Pakistan, viene accusato dell'omicidio politico e imprigionato in un carcere segretissimo. Qui si trova anche il Comandante Cobra (Luke Bracey). Snake Eyes però, appena condotto in cella, si rivela in realtà essere Storm Shadow (Byung-hun Lee), un ninja al servizio di Cobra. Liberato il Comandante Cobra, la pericolosa organizzazione è pronta a risorgere. Stavolta i G.I. Joe sono però morti o ricercati e non sarà loro facile sconfiggere di nuovo i terroristi.

