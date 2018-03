GIUCAS CASELLA/ Sospeso dal reality, i fan chiedono il suo rientro (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella rientrerà all'Isola dei Famosi 2018? I fan sono rimasti delusi di fronte alla sua sospensione, ma niente è escluso nel reality.

Giucas Casella - Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 non è stata fortunata per Giucas Casella, che alla fine ha dovuto abbandonare il reality nel corso dell'ultima diretta. Una situazione che si è ripetuta per la seconda volta, dato che durante una passata edizione il mentalista ha vissuto la stessa sorte. Un duro colpo per Giucas, che aveva ritrovato una grande forza ed energia proprio grazie al reality ed all'atmosfera pacifica delle Honduras. Anche per questo agli occhi dei fan dello show è a tutti gli effetti il vincitore morale di quest'edizione, soprattutto perché è l'unico fra i Naufraghi a non essersi addentrato troppo in polemiche e liti. Sempre se si esclude il famoso scontro con Craig Warwick, avvenuto durante la prima settimana di reality. Risolto il problema, i due hanno infatti trovato un punto d'incontro e Casella è riuscito ad essere un buon consigliere anche per gli altri concorrenti. Si è espresso infatti a favore di Francesca Cipriani ed ha cercato di smussare gli spigoli di Alessia Mancini, anche se i suoi tentativi sono alla fine caduti a vuoto. Adesso per il mentalista è arrivato il momento di pensare a se stesso ed alla propria salute, anche se a quanto ha detto lui stesso nel corso della puntata della settimana scorsa, sembra che sia tutto in via di miglioramento. Intanto sui social i fan richiedono a gran voce che Giucas possa rientrare quanto prima in gara, una volta risolti i problemi di salute: "Se stai bene devi rientrare subito", sottolineano infatti i sostenitori.

EVA HENGER CHIEDERA' LA SUA VERSIONE DEI FATTI SUL CANNA-GATE?

Grande intrattenitore ed amato dal pubblico, Giucas Casella lascia l'Isola dei Famosi 2018 con una vittoria in tasca. L'ipnotista è riuscito infatti a mostrare un lato di sé rimasto nascosto agli occhi del pubblico italiano durante le sue partecipazioni televisive, ma ha anche mostrato le proprie qualità professionali. Durante l'ultima diretta, Giucas ha infatti ipnotizzato per la seconda volta Francesca Cipriani, a cui ha fatto ammettere di voler diventare madre al più presto. Un desiderio nascosto che la showgirl non aveva mai manifestato prima in pubblico e che l'ha vista particolarmente scossa. In seguito alla sua sospensione, Casella non ha ancora dato notizie di sé a tutti i fan che gli augurano sui social una pronta guarigione. Il mentalista si è dovuto infatti sottoporre ad alcuni controlli presso l'ospedale delle Honduras, che ha richiesto il suo rientro in Italia. Facile quindi immaginare che adesso sia fin troppo impegnato a fare le dovute cure, ma non è escluso che potremo vederlo già durante la nuova diretta. Avrà qualche rivelazione da fare sugli ex compagni di viaggio? Non va dimenticato che il nome di Giucas è stato indicato da Eva Henger come uno dei possibili testimoni del canna-gate che ha colpito Francesco Monte. Il sensitivo potrebbe infatti aver visto qualcosa, ma non è detto che vorrà entrare a gamba tesa in uno scandalo così importante. Del resto andrebbe contro la visione di Casella, che di fronte alle liti fra gli altri concorrenti ha sempre preferito tenersi in disparte.

© Riproduzione Riservata.