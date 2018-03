GREY'S ANATOMY 14/ Al via la seconda metà di stagione. Anticipazioni del 5 marzo e new entry del cast

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 5 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. L'arrivo di Paul in città getterà nel panico Jo, che farà di tutto per evitarlo.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ANTICIPAZIONI DEL 5 MARZO 2018: LA SERIE

Al via nella prima serata di Fox Life di oggi, lunedì 5 marzo 2018, il nuovo appuntamento con Grey's Anatomy 14 in prima Tv assoluta. Andrà in onda il nono episodio, dal titolo "Quattro stagioni in un giorno", riprendendo la trama in seguito allo stop invernale. La serie Tv con protagonista Ellen Pompeo nei panni di Meredith deve ancora presentarci le new entry di questa stagione. Parliamo in particolare dell'attore Matthew Morrison che conosceremo per il ruolo di Paul Stadler, medico ed ex marito di Jo. Il suo arrivo in ospedale non potrà che spaccare in due il personale, fra chi lo ammira e cerca di carpire i suoi segreti di chirurgo, data la sua forte notorietà, e chi invece come Wilson cercherà solo di prendere le dovute distanze. Il passato di Jo è stato infatti uno dei nodi centrali di questo capitolo della serie Tv e strettamente collegato con il personaggio di Karev (Justin Chambers). Non mancheranno inoltre i risvolti romantici! Abbiamo lasciato due protagonisti in particolari fortemente in tensione per via della loro inaspettata quanto reciproca attrazione. Parliamo di Maggie (Kelly McCreary) e di Jackson, intepretato da Jesse Williams: mentre i Japril sono ormai sul fare del tramonto da tempo, dopo aver fatto sognare tutti i fan, assisteremo alla nascita dei Jaggie. I due medici saranno sempre più uniti che mai, a partire dall'episodio di questa sera, e possiamo solo immaginare quale sarà la reazione di April (Sarah Drew) a riguardo.

E mentre Owen (Kevin McKidd) è impegnato con la sorella, l'uscita di scena di Martin Henderson e del suo personaggio di Nathan Riggs sembra non aver scalfito troppo la protagonista. Meredith del resto sarà impegnata con altre tematiche, come per esempio aiutare Jo a sopravvivere alla presenza dell'ex marito e fare di tutto perché Paul venga allontanato dall'ospedale. Diverse le new entry che si preparano ad entrare in scena in questa seconda metà di stagione, a partire dalla fidanzata di Paul, Jenny, che verrà interpretata da un volto noto del mondo di One Three Hill, l'attrice Bethany Joy Lenz. Durante un'intervista a Entertainment Weekly, l'artista ha sottolineato che il suo personaggio sarà collegato a qualcosa di cui le persone non vogliono parlare in modo aperto, forse alle violenze domestiche che potrebbero ricondurre ancora una volta a Jo. Del resto il titolo originale dell'episodio, 1-800-799-7233, è stato scelto proprio in omaggio al numero verde nazionale americano che si occupa di abuso psicologico all'interno delle aggressioni domestiche.

ANTICIPAZIONI DEL 5 MARZO 2018, EPISODIO 9 "QUATTRO STAGIONI IN UN GIORNO"

L'ospedale sarà in grande fermento per l'arrivo di Paul Stadler, un chirurgo di chiara fama e considerato una vera e propria leggenda della Medicina. Mentre tutti cercano di carpire i suoi segreti, Jo farà di tutto perché l'ex marito non entri nel suo raggio d'azione, temendo di poter ritornare nel vortice che l'hanno spinta a cambiare città e nome. Al suo fianco ci saranno ovviamente Alex e Meredith, entrambi impegnati a fare di tutto per proteggere Jo mentre vengano completate le sue pratiche di divorzio. Jackson e Maggie invece si ritroveranno a dover gestire insieme un importante caso, a cui farà seguito un incontro passionale. La tensione emotiva registrata in precedenza e la soddisfazione nell'aver salvato la vita di un paziente, spingeranno infatti i due protagonisti a darsi da fare negli spogliatoi dell'ospedale. Owen ed April invece si uniscono per trattare alcuni pazienti che si trovano in zone calde e soggetti a forti traumi, dei casi molto simili a quelli affrontati durante la loro esperienza all'estero. Bailey invece deciderà di mettere la parola fine all'attacco hacker che ha colpito l'ospedale, collaborando con uno stagista che si rivelerà particolarmente esperto in campo informatico e che rivelerà di considerarsi un transgender orgoglioso. In seguito, Jo farà l'incontro di Jenny, la fidanzata di Paul, e la ragazza riferirà tutto al medico. Meredith dovrà fare di tutto per togliere Paul dal personale, ma il chirurgo dovrà presto occuparsi di un caso che lo riguarderà da vicino.

