Giordano Mazzocchi / Chi è il corteggiatore di Nilufar: un bacio accende la polemica (Uomini e Donne)

Giordano Mazzocchi, alla corte di Nilufar Addati, è fra i pretendenti attualmente più vicini alla scelta. Tuttavia, ci saranno delle nuove polemiche, causate da...

05 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Giordano Mazzocchi

Negli ultimi episodi del trono classico abbiamo visto Nilufar Addati realizzare un'esterna con Giordano Mazzocchi, un affascinante corteggiatore che ha scelto per il loro incontro un vivaio circondato da farfalle. La corteggiatrice, che nel corso dell'appuntamento ha avuto anche la possibilità di conoscere la madre del suo corteggiatore, che si è definita come una delle sue fan più accanite; nell'episodio in onda oggi, però, una nuova polemica potrebbe rompere l'idillio che si è creato con Giordano, dal momento che i due, ancora una volta in esterna, avranno da ridire sull'esito finale della serata. Giordano, infatti, ha organizzato un appuntamento in un giardino, circondato dal buio della notte e da una serie di romantiche luci per creare atmosfera, ma il fatto di aver "rubato" un tiepido bacio a Nilufar, a quanto pare, non giocherà a suo favore. In studio i due si scontreranno infatti come non mai, per quello che potrebbe rivelarsi uno degli ultimi atti nel percorso di Giordano alla corte di Nilufar.

Da corteggiatore a... "corteggiato"

Non sappiamo ancora quale sarà il destino di Giordano Mazzocchi alla corte di Nilufar, ma il corteggiatore di uomini e donne può già contare su un nutrito gruppo di follower che da Instagram sono pronte a scendere in campo qualora la bella corteggiatrice campana dovesse fare un passo indietro. Tuttavia, le anticipazioni sulla puntata registrata ieri sera negli studi Elios confermano che sarà Giordano a rinunciare alla tronista, deluso soprattutto dal fatto di non essere stato scelto per un'esterna e dal suo mancato invito a partecipare in trasmissione. Nei prossimi appuntamenti del trono classico, di conseguenza, si discuterà a lungo del rapporto che sembra legare i due protagonisti di questa storia, ma le discussioni più interessanti, a ben guardare il profilo di Giordano, sono quelle che avvengono sui social, dove il corteggiatore è attualmente molto "corteggiato". "Unico tra tutti, il più vero tra i corteggiatori di Nilufar", "Ma quanto dolce è sto ragazzo?", si legge infatti su Instagram.

© Riproduzione Riservata.