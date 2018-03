I MAGNIFICI SETTE/ Su Rai Movie il film con Eli Wallach e Charles Bronson (oggi, 5 marzo 2018)

I magnifici sette, il film in onda su Rai MOvie oggi, lunedì 5 marzo 2018. Nel cast: Eli Wallach e Charles Bronson, alla regia John Sturges. La trama del film nel dettaglio.

05 marzo 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ELI WALLACH

I magnifici sette, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 21.10. Una pellicola western tra le più famose e tutt'oggi amate della storia del cinema internazionale che ha potuto contare su un cast attoriale composto da grandi star come Eli Wallach e Charles Bronson. Non tutti sanno che l'intera trama de I magnifici sette è in realtà un riadattamento de I sette samurai, pellicola cinematografica giapponese del 1954. A dirigere e produrre I magnifici sette è stato John Sturges, noto regista americano che si è occupato della regia di film come Una ragazza chiamata Tamiko, Sfida nella città morta, La dama bianca e L'assedio sotto le frecce. Uno dei personaggi protagonisti del film (Chris Adams) è stato interpretato da Yul Brynner, attore di origini russe molto noto negli anni 60 per le sue interpretazioni in Combattenti della notte, Il re del sole, Il romanzo di un ladro di cavalli e Futureworld - 2000 anni nel futuro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I MAGNIFICI SETTE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La piccola località messicana nota come Ixcatlan è continuamente in balia delle scorribande di una pericolosa gang criminale del posto. Lo sceriffo decide così di correre ai ripari chiedendo aiuto a Chris Adams, abilissimo con le armi e dotato di grande coraggio e determinazione. Per assicurare un maggiore livello di sicurezza agli abitanti di Ixcation, Adams chiede l'appoggio di se amici che accettano l'incarico di buon grado. Quando la gang criminale fa la sua comparsa la banda dei sette riesce prontamente a frenarne l'avanzata, generando grande gioia all'interno del villaggio. Eppure non trascorre poco tempo dal grande evento che gli abitanti di Ixcatlan iniziano a mostrarsi insofferenti alla presenza dei sette, che sono così costretti ad allontanarsi dal villaggio. Torneranno poco dopo sui loro passi, quando scopriranno che la banda di Calvera è riuscita ad occupare Ixcatlan. I sette faranno di tutto pur di trarre in salvo gli abitanti della piccola cittadina.

