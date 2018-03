Il Segreto/ Una donna misteriosa salva la vita alla piccola Juanita (Anticipazioni 5 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 5 marzo: una donna misteriosa salva Juanita che rischia di essere investita da un camion sotto gli occhi sconvolti di Nicolas.

05 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Si apre una nuova era per la telenovela Il Segreto che oggi sancirà l'entrata in scena di un nuovo personaggio femminile, destinato a diventare la prossima protagonista, con un storia d'amore difficile e appassionata. E come ogni new entry che si rispetti, la sua prima apparizione sarà eroica, proprio come accaduto qualche settimana fa per Saul e Prudencio, salvatori di Donna Francisca. Nicolas si troverà a La Puebla per alcuni affari e lascerà la piccola Juanita nella carrozzina per alcuni istanti fuori da un negozio. Sarà solo allora che accadrà il peggio: un passante urterà la carrozziona della bambina addormentata che in pochi istanti finirà in strada, proprio mentre un camion passerà a gran velocità. Il peggio apparirà inevitabile ma dal nulla apparirà una donna misteriosa che, con un gesto coraggioso che metterà in pericolo la sua stessa vita, eviterà che Juanita venga investita spingendola ai margini della strada.

IL SEGRETO: UNA DONNA SALVA LA VITA A JUANITA

Il gesto eroico di una sconosciuta terrà banco nella puntata de Il Segreto di oggi: Nicolas non potrà fare altro che tirare un respiro di sollievo e salvare quella donna mai vista da lui prima di allora. Le offrirà anche del denaro per ricompensarla ma lei sparirà nel nulla, senza accettare nulla. Al padre di Juliana resterà però la grande curiosità di conoscere il nome di quella persona, motivo per cui non si darà per vinto tanto facilmente. Intanto a Puente Viejo le condizioni di salute di Marcela saranno ancora molto gravi, così come quelle del bambino che porterà in grembo. Emilia cercherà di scoprire cosa sia davvero accaduto a Matias e per quale motivo non fosse in casa mentre la moglie lo cercava disperatamente. E i sospetti che in quei tragici istanti lui fosse stato in compagnia di Matias cresceranno: il giovane confesserà le sue colpe ai genitori?

