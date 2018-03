Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini eliminata?/ Nuova lite con Marco Ferri, e caccia a nuove alleanze

Isola dei Famosi 2018, Alessia Mancini mette in guardia Jonathan Kashanian per l'amicizia poco trasparente del figlio dell'ex calciatore dell'Inter. Cosa succederà?

05 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018

Alessia Mancini, dopo essere stata nominata dal Mejor, si scontra duramente con Marco Ferri per un posto conteso su uno dei tronchi più resistenti di Playa Uva: "Se hai qualcosa da ridire sul mio comportamento dimmela in faccia, è come dice Jonathan. Sei troppo maestrina. Anche a me danno fastidio le cose che fai ma non sto sempre lì a fartele notare" ha ribadito il forzuto naufrago. La risposta della showgirl non si è fatta attendere: "Se pensavo di nasconderti qualcosa non ne parlavo con il tuo amico Jonathan, hai degli atteggiamenti pretestuosi. L'ex valletta di Passaparola, poi, in disparte, mette in guardia l'ex vincitore del Grande Fratello che, nelle ultime settimane, ha legato tantissimo con il figlio dell'ex calciatore dell'Inter, tanto da isolarsi dal resto del gruppo, per coltivare unicamente la nuova amicizia tra lunghe sedute di joga, chiacchiere e passeggiate sulla spiaggia: "È un professionista dei reality, mi vuole eliminare. Spero che la sua amicizia verso di te sia sincera" tuona la Mancini. I rapporti tra i due concorrenti sono molto tesi e, al momento, non sembra ci sia una possibilità di ricucire lo strappo per il quieto vivere. Le costerà caro questo scontro al televoto?

LO SCONTRO TRA ALESSIA MANCINI E MARCO FERRI

Alessia Mancini, durante una chiacchierata con Jonathan, cerca di spiegare i motivi per cui non si fida pienamente di Marco Ferri: "Mi attacca per strategia, mi dispiace che ti fidi ciecamente di lui e spero che te non debba rimanerci male perché sei una persona sensibile. Marco sta giocando a quello che deve portare avanti la nomination, vuole far credere tra me e lui non corre buon sangue quando finora non è mai stato così. Tu sei troppo intelligente per non capire il suo gioco, lo sai che mi vuole eliminare. Ti faccio un esempio, ieri volevo aiutarlo perché da una parte aveva le lumache e dall’altra i tronchi con i cactus, ma lui mi ha risposto borioso "no, arrivi tardi, ormai ho portato per tutta la costa". Filippo ha tanti difetti però non sbagliava a dire: Marco è uno che si spara le pose anche durante il sonno, è uno che sa come fare, è un partecipante di reality seriale. A quanti ha preso parte? Almeno tre. Non è spontaneo, è piuttosto calcolatore. Mi piacerebbe che fosse sincera la vostra amicizia però non ci credo. Lui non si espone, rischia l’eliminazione chi si espone come me, non chi è trasparente"

LE NUOVE ALLEANZE DOPO L'USCITA DI FRANCESCO MONTE

Alessia Mancini cerca, invano, di far aprire gli occhi a Jonathan di fronte all'atteggiamento poco trasparente di Marco Ferri da quando è iniziata l'avventura in Honduras. L'ex gieffino è convinto che le strategie, le alleanze per arrivare fino in fondo, facciano parte del gioco. Kashanian ha cercato, per un periodo, di stringere un'amicizia con Paola, Francesco, Marco e Rosa: "Non era un quartetto, quando ho voluto io mi sono avvicinato. Li chiamavo Dawson's Creek. Poi per scelta sono rimasto fuori. E anche voi avete formato un altro gruppo. Io avrei voluto un rapporto con Francesco, degli altri mi importava poco. Lo stesso discorso vale per te, Bianca e Nadia. Rispetto la tua opinione e la tua intelligenza ma non condivido". Non è dello stesso parere, l'ex velina di Striscia La Notizia: "Ma dai, fin dalla casetta si erano visto che quei quattro formavano un gruppo e Francesco era il leader. Marco è venuto qui con l’obbiettivo di giocare, il resto sono ca**te. Mi piace la sincerità di Nino, Amaurys, Franco, in lui non vedo trasparenza". Jonathan, forse, nel tentativo di andare d'accordo con tutti, cerca di placare gli animi turbolenti della showgirl: "Non sai quanto ti sbagli, Francesco non era il leader. Io non sono scemo, vedo chi dice la verità e chi mente. Per me sono visioni personali. Ammetto che sei una precisina, a me non dà fastidio, a loro sì"

