Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e diretta: Craig e Franco, la resa dei conti (Settima puntata, 5 marzo)

Isola dei Famosi 2018, settima puntata anticipazioni, diretta e news: Craig Warwick e Franco Terlizzi si confronteranno faccia a faccia dopo le accuse di omofobia del sensitivo.

05 marzo 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Nuovo appuntamento, per l’esattezza il settimo, quello di stasera con L’Isola dei Famosi 2018. Il programma dedicato all’avventura, sarà nuovamente condotto nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Mara Venier e Daniele Bossari nel ruolo di opinionisti, e l’irriverente trio della Gialappa’s Band, offrirà come sempre dei divertenti filmati che anticiperanno – di fatto – la nuova puntata di Mai Dire Isola che andrà in onda il prossimo mercoledì sera, subito dopo l’appuntamento con Le Iene Show. Settimane di tensione sia in Honduras che in Italia. Il canna-gate infatti, ha visibilmente sconvolto gli animi e – a quanto pare – a nulla (o quasi) sarebbe valso il monologo della scorsa settimana da parte di Andrea Marchi, capoprogetto di Magnolia. Insieme al resto dei naufraghi, nella Palapa troveremo anche l’inviato Stefano De Martino che ogni fine settimana, si collega con Silvia Toffanin nel corso di Verissimo, per raccontare le ultime dinamiche emerse.

Isola dei Famosi, il nuovo esperimento di Giucas

Questa settimana c’è un comparto nomination tutto al femminile, chi verrà eliminata tra Elena Morali, Alessia Mancini e Bianca Atzei? I bookie pendono dalla parte dell’ex Pupa, rea di aver fatto piangere – più volte – la celebre artista sarda molto amata dal pubblico. Proprio l’ex fidanzata di Max Biaggi, è molto amata dal pubblico ma ha fatto cambiare idea a numerosi amici. Filippo Nardi per esempio, aveva molto legato con lei ma durante un confronto sull’altra isola, ha avuto modo di sparlare la cantante affermando: "È molto manipolatrice, è tipo un paguro che trova una conchiglia come copertura e la usa. Poi se ne trova un'altra più bella molla la prima e prende l'altra". Stasera vedremo chi verrà eliminata e chi invece ritornerà in gioco tra Filippo, Paola, Nadia e Cecilia che confinati “Nell’Isola che non c’è” si contendono al televoto i due posti per rientrare ufficialmente in gioco. Giucas Casella è stato costretto a ritirarsi la scorsa settimana a causa di un problema di salute, questa sera, il paragnosta tenterà uno dei suoi esperimenti con una persona presente in studio.

Faccia a faccia tra Craig e Franco

Nel frattempo, dopo il faccia a faccia di Craig ospite a Domenica Live da Barbara d’Urso con i parenti di Terlizzi, il sensitivo avrà modo di confrontarsi anche con Franco nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi. Warwick infatti, ha accusato l’ex pugile di omofobia e di avergli dato dello “schifoso” perché è innamorato di un uomo. Per i naufraghi in Honduras è terminata faticosamente anche la sesta settimana di permanenza e le cose sembrano peggiorare, tra fame, litigi e lacrime. Il cast è ormai esasperato per la mancanza di cibo ed infatti, a tal proposito gli animi sono innervositi e le razioni di riso dimezzate non hanno aiutato a tranquillizzare gli abitanti dell’isola. Marco Ferri e Jonathan, sono stati i due fortunati che almeno per qualche ora, hanno potuto usufruire del comfort della Isla Bonita. Tensione molto alta tra le tre nominate mentre Elena ha incolpato il gruppo di tramare per sbatterla fuori. Per seguire L’Isola potete collegarvi anche sul sito web: isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita di Mediaset.

