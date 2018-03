Jonathan Kashanian/ Sempre più vicino a Marco Ferri, i due dormono abbracciati (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian divide il suo tempo sull'Isola dei Famosi 2018 fra l'amicizia con Marco Ferri ed il desiderio di diventare padre: la confessione ad Alessia Mancini.

Jonathan Kashanian - Isola dei Famosi 2018

Jonathan Kashanian è riuscito ad attirare l'attenzione dei fan dell'Isola dei Famosi 2018 anche per la sua forte amicizia con Marco Ferri. Anche se agli occhi di molti telespettatori fra i due ci sarebbe persino del tenero, così come secondo alcuni Naufraghi, i due concorrenti dimostrano di essere semplice più complici e parlano solo di amicizia. La vittoria di Ferri nell'ultima gara gli ha permesso come Mejor della settimana di portare Jonathan con sé per alcuni giorni, su Isla Bonita. I due hanno avuto così modo di trascorrere molto tempo insieme, anche se dall'auto-eliminazione di Francesco Monte, il loro avvicinamento è stato progressivo e sempre più significativo. Fra le lezioni di yoga ed il tempo trascorso insieme, Jonathan dimostra di essere sempre più affascinato dal compagno d'avventura, che di contro non può fare a meno di notare che entrambi formano una strana coppia. Per l'ex gieffino invece è significativo appurare come l'uscita di scena di Monte ha permesso alla loro amicizia di fare il salto di qualità, cosa che forse non sarebbe accaduta se il Naufrago fosse rimasto alle Honduras. Jonathan ha infatti manifestato il proprio dubbio durante la prima notte su Isla Bonita, incerto sul punto di vista di Ferri. Secondo il modello, il loro legame si sarebbe rinforzato forse in tempi più lunghi di quanto accaduto, ma è convinto che la strada sarebbe stata la stessa. Parole d'affetto che i due si sono scambiati prima che Kashanian si addormentasse fra le braccia di Marco.

LA CONFESSIONE IN LACRIME: "VOGLIO DIVENTARE PADRE"

L'Isola dei Famosi 2018 sta mettendo anche Jonathan Kashanian a dura prova. I concorrenti hanno modo di riflettere a lungo sulla propria vita e così come è accaduto in precedenza ad altri Naufraghi, questa volta è toccato all'ex gieffino confrontarsi con le lacrime. Per Jonathan infatti è sempre stato importante avere un figlio, un desiderio che nutre da diversi anni e che non è ancora riuscito a realizzare. Così come il desiderio di avere un compagno o una compagna di vita: nessuna possibilità è esclusa, dato che il Naufrago reputa più importante il sentimento di per sé. Durante una chiacchierata a tu per tu con Alessia Mancini, Kashanian si è lasciato andare alle lacrime ed ha rivelato che una volta lasciate le Honduras farà tutto il possibile per poter avere un figlio. A volte pensa addirittura di dover invecchiare senza aver avuto la gioia di diventare padre e vorrebbe riuscire a vivere quest'esperienza adesso che i genitori sono ancora in vita e possono sostenerlo. Parole importanti, che tuttavia nascondono anche qualche dubbio. L'ex inviato di Verissimo infatti non è sicuro di riuscire a compiere un'impresa così importante, ma è certo che farà il grande passo quando sarà diventato forte: solo così potrà regalare un futuro migliore a tanti bambini bisognosi. Alessia è stata vicina al concorrente in questa parentesi che lo ha visto meno felice del solito. L'ex gieffino infatti è noto per la sua solarità, ma ha già attraversato in passato dei momenti di sconforto. Anche per questo, del resto, si è legato ancora di più a Marco Ferri, l'unico che a suo dire riesca a farlo sorridere anche nei momenti più bui.

