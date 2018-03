LA VITA IN DIRETTA/ Oggi inizia alle 16.50: Marco Liorni e Francesca Fialdini lasciano spazio alle elezioni

Oggi, lunedì 5 marzo, alle 16.50 su Rai 1 inizia una nuova settimana di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

Oggi, lunedì 5 marzo, alle 16.50 su Rai 1 va in onda l’ultima puntata settimanale di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Oggi il programma durerà meno e inizierà più tardi per lasciare spazio allo Speciale del Tg 1 che sta seguendo i risultati delle elezioni politiche e regionali, che si sono svolte ieri in tutta Italia. Ieri i due conduttori hanno commentato la giornata elettorale sui rispetti profili Twitter: “Nonostante tutto, votare mi piace. Vedi ai seggi la tua gente che è venuta, che si è messa in fila, che sospira, ma alla fine sceglie”, ha scritto Marco Liorni. “Gli "anziani" si ricordano il valore di questa conquista, che tanto è costata all'Italia. Dovremmo avere tutti il valore morale e civile di difenderla. Ma anche la passione per trasmetterla in tutto il suo significato”, ha cinguettato Francesca Fialdini commentando un post di Rita Dalla Chiesa”.

La morte di Davide Astori

Ieri sul profilo Twitter del programma di Rai 1 è apparso un messaggio dedicato a Davide Astori: “Si è spento per un malore il capitano della Fiorentina Davide #Astori. Da parte della redazione de #LaVitaInDiretta sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi”. Domani mattina si svolgerà l'autopsia sul corpo del giocatore, per cercare di fare chiarezza sulle cause della morte nel sonno. “Abbiamo aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti, e abbiamo disposto l'autopsia”, ha comunicato il procuratore capo di Udine, Antonio de Nicolo, definendolo un "atto dovuto”. I funerali di Davide Astori si terranno giovedì 8 marzo alle ore 10.00 nella Basilica di Santa Croce a Firenze.

