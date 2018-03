Lauren Celentano e Daniele Rommelli stanno insieme?/ Amici 17, nuovo amore? Un video scatena il gossip

Amici 17, è nato un nuovo amore nella scuola di Canale 5? Tra Lauren Celentano e Daniele Rommelli pare sia nato un flirt e un video postato su Instagram lo dimostrerebbe...

05 marzo 2018 Anna Montesano

Lauren Celentano, Amici 17

Un nuovo amore potrebbe essere nato tra le mura della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo il flirt tra Alessandro dei The Jab e Claudia Manto (ballerina che ha lasciato la scuola, eliminata dai professori) e quello degli ultimi giorni che coinvolge Biondo e la bella Emma Muscat, i protagonisti di un nuovo avvicinamento nella scuola di Canale 5 sarebbero due ballerini. Stiamo parlando di Lauren Celentano e Daniele Rommelli, la bella mora dalle origini americane che tanto piace a Garrison e Bill Gudson, e il ballerino "preferito" di Veronica Peparini. A lanciare il gossip è un video pubblicato su Instagram da Lauren. Una story nella quale si vede la ballerina stesa su un letto con accanto proprio Daniele.

COPPIE DIVISE DAL SERALE DI AMICI?

Lauren e Daniele nelle immagini scherzano, sorridono e si scambiano coccole, come a palesare che ci sia realmente del tenero tra loro. Nulla prima di questo video aveva però fatto pensare alla possibilità di un flirt tra i due, che appare invece confermato da queste immagini social. Che sia l'inizio di un nuovo amore? Questi flirt potrebbero avere un seguito o essere invece "spezzati" da ciò che accadrà nelle prossime settimane con l'inizio del serale. Sappiamo infatti che i ragazzi di Amici 17 sono in attesa di scoprire chi passerà e chi no alla fase finale e le squadre potrebbero vedere divise queste due coppie che stanno nascendo proprio in queste settimane. Come andrà a finire per loro?

© Riproduzione Riservata.