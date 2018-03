Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne: bacia Sara Affi Fella e rifiuta Nilufar?

Al trono classico di Uomini e Donne tra Lorenzo Riccardi e Sara Affi Fella scatta il bacio: il corteggiatore ha ripreso la conoscenza con la tronista, dopo aver scelto Nilufar.

05 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Lorenzo Riccardi

Inizia una nuova settimana e si rinnova l’appuntamento con Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, lunedì 5 marzo, andrà in onda un nuova puntata del trono classico. Si partirà con la tronista Sara Affi Fella. La settimana scorsa la ragazza ha riaccolto tra i suoi corteggiatori Lorenzo Riccardi, che dopo lunghi tentennamenti si era dichiarato per Nilufar Addati. Nella loro seconda “prima esterna” i due cenano insieme e appaiono molto emozionati e imbarazzati. Lorenzo fa sedere Sara sulle sue gambe e a un certo punto le dice: “Non c’è la faccio più” e la bacia. La tronista e il corteggiatore escono all’esterno e per Sara si illumina la scritta “niente paura”. Dopo l’esterna, Luigi Mastroianni si alza e lascio lo studio, inseguito dalla tronista. Mentre Sara è fuori con Luigi, in studio si accende una discussione tra Nilufar e Lorenzo. La tronista lo incolpa di essere stato falso con lei, il corteggiatore si difende dicendo che in quel momento si sentiva di dichiararsi per lei, ma che quando vede Sara non capisce più niente.

Il web fa il tifo per Sara e Lorenzo

Sul web i fan del programma di Maria De Filippi hanno accolto con entusiasmo il ritorno di Lorenzo Riccardi alla corte di Sara: “Penso di aver più ansia per domani , di vedere il bacio di Sara e Lorenzo che della scelta in se #uominiedonne”, ha scritto ieri una ragazza in attesa della puntata odierna. In tanti difendono la tronista, accusata di non aver scelto Luigi: “Ma se a Sara piace Lorenzo con i sui 100000000 difetti che volete farci? Non è che perché a voi piace Luigi deve piacere anche a lei. Alla fine è lei che devi starci”, “Luigi è perfetto, ma Sara e Lorenzo hanno quel qualcosa in più che li rende una grande, grandissima ship #uominiedonne” e “Sara so che la tua è paura verso Lorenzo ma quello che c’è tra voi è troppo forte. Io amo anche Luigi, ma si vede nei loro occhi, c’è poco da fare qui!”. Un’altra fan di Uomini e Donne scrive: “Comunque Lorenzo io non vorrei dirtelo ma Sara come noi stava aspettando questa dichiarazione da 2 mesi”.

