Luca Onestini e Ivana Mrazova a Temptation Island?/ L'ex tronista chiarisce: "Ecco qual è la verità"

Luca Onestini e Ivana Mrazova saranno una delle coppie di Temptation Island 2018? L'ex tronista di Uomini e Donne e il suo agente rassicurano le preoccupazioni dei fan

05 marzo 2018 Anna Montesano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova saranno una delle coppie di Temptation Island 2018? È questo che si chiedono i tantissimi fan della coppia nata nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una domanda che nasce dalle indiscrezioni lanciate da Alfonso Signorini a Casa Signorini pochi giorni fa. Il direttore di Chi è infatti convinto che saranno loro una delle coppie dell'edizione Vip di Temptation Island e questo ha però allarmato moltissimi fan, convinti che un'esperienza del genere pavrebbe potuto portare alla fine del loro amore. È per questo motivo che in tanti si sono fiondati sui social con domande e curiosità alla ricerca di una risposta o comunque di un chiarimento da parte dei diretti interessati. Poi, come fa notare il Vicolo delle News, è finalmente arrivata la risposta tanto desiderata dai fan di Luca e Ivana.

LUCA ONESTINI E IVANA, NO A TEMPTATION ISLAND?

In particolare è la domanda di un'utente, che tagga oltre alla Mrazova anche l'agente dei due ex gieffini, a trovare risposta. “Ivana per piacere confermaci che non andrai mai e poi mai a Temptation. […] E’ un programma denigrante in cui le coppie ne escono distrutte.” chiede la fan, poi ecco arrivare il messaggio dell'agente “Assolutamente no, tranquille”. Di fronte alle tante preoccupazioni da parte dei fan, anche Luca Onestini decide però di rompere il silenzio e chiarire la questione Temptation Island Vip. Ecco allora la sua rivelazione: “Volevo dire soltanto una cosa per tutto ciò che riguarda me e Ivana dovete ascoltare soltanto noi non ci sono altre persone che parlano a nome nostro, va bene? Un bacione.”

