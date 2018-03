Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne: "E' perfetto" ma poi Sara bacia Lorenzo e scoppia la lite!

Nella puntata di oggi del trono classico di Uomini e Donne, il corteggiatore Luigi Mastroianni lascia la studio dopo aver visto il bacio tra Sara Affi Fella e il rivale Lorenzo Riccardi.

05 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Luigi Mastroianni

Il trono di Sara Affi Fella si è decisamente movimentato dopo il ritorno di Lorenzo Riccardi. Tra i corteggiatori della tronista, il più amato dal pubblico è Luigi Mastroianni, il dj siciliano che ha commosso raccontando del suo fratellino affetto dalla sindrome di Down. Nella puntata di oggi del trono classico di Uomini e Donne verrà mostrata una nuova esterna tra i due. Luigi prepara per Sara una stanza piena di post-it con scritte le cose che lui sa di lei. Quando il corteggiatore cerca di baciarla la tronista si scansa. In studio Sara spiega che Luigi è perfetto e che lo vede giusto per Sè ma è lei che deve lavorare su se stessa e per ora non le è scattato nulla. Luigi sembra accogliere positivamente il discorso della tronista finché non vede l’esterna con Lorenzo, che si conclude con un bacio appassionato. Il siciliano, infatti, si alza e abbandona lo studio. Sara lo rincorre, ma quando rientra in studio scoppia a piangere dicendo che lui non vuole tornare ed esce di nuovo.

I messaggi dei fan dopo l’abbandono del programma

Dopo la puntata Luigi Mastroianni ha scritto un post su Instagram “L’importante è che alla fine di tutto, ti renda conto che hai fatto tutto il possibile, tutto ciò cheritenevi necessario. E se alla fine è andata male, ricomincia a respirare”. Le fan del bel corteggiatore siciliano si sono schierate dalla sua parte: “Dall'inizio ho pensato che tu e Sara eravate troppo diversi... ma per me tu sei il migliore e meriti una donna che sappia stare sola e sappia SCEGLIERE uno come te” e “Sei davvero il migliore Luigi… sei dolcissimo e sono sicuro che se ti sceglierà la renderai felice Sara… sei un bella persona e un bellissimo ragazzo non hai nulla da invidiare agli altri ragazzi”. Altri hanno criticato la tronista: “Meriti davvero tanto... Sara a quanto pare non era alla tua altezza” e “Le donne vogliono le storie serie ma poi vanno dietro ai pagliacci”.

