MARCO FERRI/ L'amicizia con Jonathan Kashanian è una finta? Lo scoop di Aida Nazar (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri nel mirino di Aida Nazar: il concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 sarebbe in realtà omofobo ed attento agli interessi economici. Sarà vero?

Marco Ferri - Jonathan Kashanian

Marco Ferri continua a conquistare consensi fra il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 anche grazie alla sua speciale amicizia con Jonathan Kashanian. I due sono sempre più vicini, ma secondo qualcuno che conosce bene il modello potrebbe trattarsi solo di una finta. La star spagnola Aida Nazar ha infatti avuto modo di conoscere molto bene Marco in passato, durante la loro esperienza al Grande Hermano, la versione latina del Grande Fratello, ed è sicura che il concorrente stia solo fingendo. Ai suoi occhi Ferri sarebbe infatti in realtà un omofobo e si sarebbe dichiarato spesso contrario ai gay, particolare che mette in dubbio la bontà della sua amicizia con l'ex inviato di Verissimo. E Aida è anche sicura che Marco sia interessato solo ai soldi e non all'amore, come ha affermato spesso in questa sua esperienza nel reality. In apparenza, il modello sembra infatti soffrire della mancanza di una fidanzata al proprio fianco, ma per la Nazar è solo una tecnica. Durante la puntata di ieri di Domenica Live, la vip ha infatti sottolineato che anche la relazione fra Ferri e la sua ex fosse in realtà solo una messinscena.

ALESSIA MANCINI TEME LA NOMINATION DEL MODELLO ED AVVISA JONATHAN KASHANIAN

La presenza di Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018 ha sollevato non poche critiche fin dal suo arrivo alle Honduras. Il modello è stato infatti al centro di un giro di nomination che lo hanno spinto sull'orlo dell'eliminazione, per via di presunte falsità di cui si sarebbe macchiato agli occhi degli altri concorrenti. Sembrava che la polemica fosse caduta nel nulla grazie all'isolamento voluto da Ferri, ma nelle ultime ore un'altra Naufraga ha sollevato di nuovo dei dubbi nei suoi confronti. Si tratta di Alessia Mancini, che ha avvisato Jonathan Kashanian su una possibile strategia in atto da parte dell'amico. L'ex velina ha infatti ricordato al compagno d'avventura che Marco è un esperto dei reality, ne conosce le dinamiche e di certo potrebbe aver già messo in atto una strategia in grado di eliminare i più forti di quest'edizione. Alessia è considerata da tutti una vera leader, anche se con spigolosità evidenti, e proprio per questo Ferri la vedrebbe come una minaccia.

POTREBBE ESSERE UN ABILE STRATEGA?

L'Isola dei Famosi 2018 ha già dichiarato Marco Ferri uno dei vincitori di quest'edizione. I fan del reality si sono infatti schierati a suo favore, ma solo dopo la nascita dell'amicizia fra Jonathan Kashanian ed il modello. Un legame su cui lo stesso ex gieffino ha riservato non pochi dubbi, più che altro perché crede che si siano avvicinati solo grazie all'auto-eliminazione di Francesco Monte. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e il modello avevano infatti stretto un forte legame fin dal loro arrivo alle Honduras e Francesco aveva difeso a spada tratta l'amico già durante la prima diretta, quando i Naufraghi sembravano essersi coalizzati contro il ragazzo. Credendo di non essere stato compreso, Marco ha quindi deciso di tenersi lontano da liti e tanto altro, scegliendo di adottare le pratiche yoga per eliminare qualsiasi tensione. Ed è anche questo particolare che secondo alcuni fan sui social dimostrerebbe come il modello stia in realtà seguendo un piano ben preciso: allontanarsi dalle liti e dall'eccessiva vicinanza con gli altri Naufraghi gli permette infatti di non rientrare fra i nominati. Bisogna però tenere presente che Marco, spesso diventato Mejor della settimana, è riuscito a schivare le nomination per ben altri motivi.

