Mara Venier, Isola dei Famosi / L'opinionista sbotta, la Marcuzzi riuscirà a frenare l'ira della 'Zia'?

L'opinionista dell'isola dei famosi, Mara Venier, sbotta contro la trasmissione: "Cannagate? Quest'Isola sta diventanto imbarazzante". Cosa accadrà nella nuova puntata?

All'Isola dei Famosi si continua a parlare della questione cannagate. Un polverone che aleggia attorno alla trasmissione da diverse settimane e che non sembra voler dissolversi. Ci ha pensato Mara Venier a dare uno scossone al programma, con uno sfogo che non è passato inosservato agli appassionati del reality di Mediaset. Nella scorsa puntata, infatti, dopo l'ennesima discussione sul confronto Francesco Monte-Eva Henger, la Venier ha preso parola e si è scagliata contro tutti: "Noi vogliamo la verità, qualunque essa sia, perchè sta diventando imbarazzante la trasmissione, almeno per me”. Sarà che questa prima parte del reality non ha pienamente convinto il pubblico, ma allo stato attuale la vera protagonista dello show rischia di essere proprio Mara Venier. Con il duro sfogo nella scorsa puntata, la 'zia' si è presa la scena. Al suo fianco si è subito schierato Daniele Bossari, oltre ai suoi fan che a gran voce chiedono la verità sulla vicenda. Quale posizione prenderà Alessia Marcuzzi? La sensazione, ormai, è che il caso Francesco Monte riesca in qualche modo a tener a galla degli ascolti non del tutto entusiasmanti.

Tutti con 'zia' Mara: "Vogliamo la verità"

La settimana che ha preceduto la puntata di questa sera, è stata caratterizzata dal duro sfogo di Mara Venier nei confronti del programma. L'opinionista dell'Isola dei Famosi ha sbottato contro la trasmissione, dopo l'ennesimo capitolo riguardante la questione cannagate. La lite tra Francesco Monte ed Eva Henger continua ad essere sotto i riflettori, con tante ombre e poca luce sulla vicenda. Il web si è schierato apertamente a favore della Venier, l'unica - a detta di molti fan - ad aver detto chiaramente le cose. La Venier avrebbe quindi espresso un disappunto generale del pubblico, che adesso spera di divertirsi vedendo all'opera i concorrenti rimasti in gioco all'Isola dei Famosi. Lo stesso Daniele Bossari, opinionista della trasmissione, ha dato ragione a 'Zia Mara', che questa sera potrebbe comunque tornare sull'argomento. Alessia Marcuzzi non vuole che il reality risenta del polverone cannagate, quindi dovrà essere brava ad imprimere ritmo alla puntata contando su altri fattori. Gli spunti per ravvivare lo show, d'altra parte, non mancano.

Mara Venier ospite all'Isola dei Famosi

Anche questa sera su Canale 5, Mara Venier sarà ospite all'Isola dei Famosi per una nuova puntata. La scorsa settimana, l'opinionista di Mediaset è diventata protagonista per uno sfogo durissimo sul caso cannagate. Una vicenda che, malgrado riguardi una delle primissime puntate della stagione, continua ad alimentare le polemiche attorno al programma. Anche nella puntata in programma oggi, Mara Venier potrebbe intervenire sulla questione e dire la sua. Se lo aspetta il pubblico dell'Isola dei Famosi, che la scorsa puntata si è schierato a suo favore chiedendo a Mediaset rispetto e chiarezza sul caso. Difficile quindi ipotizzare che ia faccenda venga archiviata, Mara Venier è pronta ad esprimere il suo parere senza peli sulla lingua. I concorrenti sono avvertiti, Francesco Monte ed Eva Henger pure. Il caso cannagate, ormai, è diventato parte integrante di questa nuova stagione dell'Isola dei famosi.

