Matteo Salvini "sgarbo" a Elisa Isoardi/ Nessun ringraziamento nel discorso elettorale: privacy o crisi?

Matteo Salvini snobba Elisa Isoardi nel suo discorso di ringraziamenti e piazza il suo discorso proprio mentre va in onda Buono a Sapersi: privacy o crisi per i due?

05 marzo 2018 Hedda Hopper

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi

Colpo di scena in questa due giorni dedicata alle elezioni e al futuro politico del nostro Paese. Matteo Salvini è venuto fuori come grande protagonista di questa tornata elettorale ma l'interesse di alcuni è ancora sul gossip e dopo il suo discorso di ringraziamenti andato in scena poche ore fa, l'attenzione di tutti si è riversata ancora su Elisa Isoardi e un paio di coincidenze e strani movimenti che hanno incuriosito gli amanti del gossip. Il primo punto riguarda il discorso di Matteo Salvini, il primo post risultati elettoriali. A parte confermare che la Lega ha corso nel Centro destra e lì rimarrà, il leader ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto in queste settimane, ha ringraziato la sua famiglia e i suoi sostenitori ma non ha fatto il nome di Elisa Isoardi, la sua attuale compagna. Per molti la conduttrice è da inserire proprio nell'ambito familiare del politico e che il suo nome non è stato fatto esplicitamente per via della sua timidezza e della sua voglia di privacy e di essere discreto, ma se così non fosse?

MATTEO SALVINI ED ELISA ISOARDI IN CRISI? ECCO DUE INDIZI

Se così non fosse, ecco spuntare un altro indizio che potrebbe confermare il caso contrario, ovvero che Matteo Salvini non abbia fatto il nome della Isoardi per via di un'altra crisi in atto. I due si sono fatti vedere insieme proprio il mese scorso in occasione del Festival di Sanremo, poi si sono spostati a casa di lei, sulle montagne, per poi separarsi ancora per il rush finale di questa tornata elettorale, e adesso? Matteo Salvini non ha fatto il suo nome durante i ringraziamenti ed è andato in scena con il suo discorso proprio alla stessa ora della messa in onda di Buono a Sapersi, il programma che la fidanzata conduce. Solo coincidenze in una giornata emozionante e altalenante?

