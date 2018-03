Meghan Markle/ Si converte alla religione anglicana: quale altra rinuncia la attende?

Trasloco, rinuncia alla carriera d'attrice, serietà e anche una nuova religione per Meghan Markle a poche settimane dal matrimonio con il principe Harry, a cos'altro dovrà rinunciare?

05 marzo 2018 Hedda Hopper

Meghan Markle e il Principe Harry

Continuano le rinunce di Meghan Markle in attesa del matrimonio che presto si celebrerà e che la unirà in sposa al principe Harry. L'attrice ha ormai cambiato vita totalmente cominciando dalla sua professione, passando dal posto in cui abita e finendo alla religione. Questa è l'ultima news che arriva dal gossip reale e che, in realtà, indigna un po' quelle donne che della loro libertà di scelta ne hanno fatto un principio. Forse Meghan Markle non ha già rinunciato a tutto, troppo, per il suo matrimonio? Sembra proprio di no visto che, per rispetto ad Elisabetta II, l'attrice, o meglio ex, si è convertita alla religione anglicana. A rivelare la decisione della fidanzata reale è stato il Sunday Times che alza il velo anche sulla cerimonia che segnerà questo passaggio e che avverrà già la prossima settimana. Lo stesso giornale fa notare anche che nel 2011, in occasione del suo matrimonio con il produttore Trevor Engelson, l'attrice non aveva lasciato la sua religione per convertirsi all'Ebraismo nonostante la tradizione lo richiedesse.

LA CONVERSIONE UN DOVERE O UN DIRITTO?

Quindi come mai questa decisione? La conversione di Meghan Markle è un dovere richiesto dalla famiglia reale o un diritto che lei stessa ha deciso di mettere in campo? Tutti sono convinti che si tratti della prima opzione visto che l'attrice americana 36enne ha deciso di farlo proprio adesso, in vista del matrimonio del 19 maggio con il principe Harry. Proprio la prossima settimana sarà battezzata dall'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Chiesa Anglicana. Secondo i bene informati Meghan Markle rinuncerà alla religione protestante proprio in nome di rispetto nei confronti della regina Elisabetta II, capo della Chiesa di Inghilterra. Quale sarà la sua prossima rinuncia?

