Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria "stanno insieme"/ L'annuncio di Mara Venier a Franco (Isola dei Famosi)

"Michael Terlizzi si è fidanzato con Vladimir Luxuria": Mara Venier lancia l'annuncio, ironico, in diretta all'Isola dei Famosi e lo svela a Franco Terlizzi. Lui: "Basta che sia felice"

05 marzo 2018 Anna Montesano

Vladimir Luxuria e Michael Terlizzi

Momenti di difficoltà ma anche di divertimento per Franco Terlizzi che, all'Isola dei Famosi 2018, riceve da Mara Venier una grande notizia. "Franco ma lo sai che tuo figlio Michael si è fidanzato?" annuncia l'opinionista dell'Isola dei Famosi, che poi svela "Si tratta di Vladimir Luxuria, va bene??" chiede ancora la Venier, scatenando i sorrisi di Michael, Franco e tutti i naufraghi in palapa. Una battuta quella della Venier che nasce anche per stemperare la tensione creatasi dopo la lite (finita per il meglio) tra Franco e Craig Warwick sulle accuse di omofobia lanciate da quest'ultimo.

VLADIMIR LUXURIA E MICHAEL TERLIZZI: "UN'AFFETTUOSA AMICIZIA"

Di questo presunto avvicinamento tra Michael Terlizzi e Vladimir Luxuria si scherza ormai da un po' e precisamente da quando la Luxuria ha avanzato grandi complimenti e anche qualche ironica avances all'affascinante Michael Terlizzi, che ci scherza su e sta al gioco. Franco si dice contento per la coppia, "Basta che lui sia felice", dice dalla palapa in Honduras, mentre Mara Venier decide di sottolineare che per ora si tratta di "un'affettuosa amicizia". Chissà come continuaerà questa simpatica vicenda...

