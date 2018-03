NADIA RINALDI/ Nuova lite con Rosa Perrotta? "Ho dei conti in sospeso" (Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi è tornata all'Isola dei Famosi 2018 ed è pronta a chiarire alcuni conti lasciati in sospeso. Intanto Striscia la notizia diffonde un audio che la riguarda.

05 marzo 2018 Redazione

Nadia Rinaldi - Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 ha vissuto in questi giorni il ritorno di Nadia Rinaldi ed altri ex concorrenti eliminati durante il televoto. L'attrice romana si potrà rimettere così in gioco in questa nuova occasione e sembra proprio decisa a vendicarsi. Poco prima della partenza, ha infatti parlato in un video di Pomeriggio Cinque come sia felice di questa seconda possibilità, soprattutto perché vede che gli attuali concorrenti sembrano colpiti da un'ondata di tristezza senza fine. Senza dimenticare che ha ancora qualcosa da dire con qualcuno dei Naufraghi, dei conti in sospeso che intende chiarire, seppur con serenità. Eppure agli occhi di tanti giornali di gossip, Nadia Rinaldi si troverebbe alle Honduras per affrontare subito una nuova eliminazione. Il nome più quotato a rimanere è infatti quello di Filippo Nardi, al centro di nuove e recenti polemiche. Secondo la stessa Rinaldi, il capo progetto Andrea Marchi avrebbe fatto diverse pressioni perché l'ex gieffino rimanesse in gara il più a lungo possibile, accuse da cui il diretto interessato si è difeso durante l'ultima diretta del reality. Alla luce di tutto questo, Nadia Rinaldi potrebbe aver deciso di ritornare all'Isola dei Famosi 2018 sono per chiudere un cerchio rimasto aperto a causa della propria eliminazione. Chi è la concorrente con cui ha diverse cose da chiarire? Secondo alcuni si tratta di Rosa Perrotta, con cui l'attrice romana ha avuto diversi scontri accesi. L'ex tronista l'ha infatti accusata diverse volte di essere finta e distante, accuse a cui l'attrice ha risposto svelando il famoso retroscena del clistere fatto a Rosa, dovuto ad un malore improvviso.

L'ATTRICE ROMANA NEL VORTICE DELLA BUFERA: STRISCIA LA NOTIZIA DIFFONDE L'AUDIO SEGRETO

Nadia Rinaldi è la seconda testimone misteriosa di Eva Henger e dello scandalo più acceso che ha colpito l'Isola dei Famosi 2018. Il canna-gate è sempre più al centro dell'attenzione del pubblico italiano ed anche di Striscia la Notizia che, come promesso, ha reso pubblico l'audio originale che condanna l'attrice romana. E' stata infatti quest'ultima la protagonista del famoso file trapelato nei giorni scorsi durante una puntata di Domenica Live ed è sua la testimonianza che conferma come la Henger avrebbe detto la verità. In un sms vocale diretto all'ex concorrente, la Rinaldi ha infatti ammesso di non aver detto la verità sul canna-gate e di aver sempre sottolineato di essere dalla parte della Henger. Proprio per questo in più di un'occasione ha sottolineato in diversi salotti televisivi che l'ex Naufraga non era di certo una bugiarda. A propria difesa, l'attrice ha inoltre rivelato di non aver potuto dire nulla perché non sarebbe stata creduta e si è appellata al ruolo di mamma che condivide con la Henger. Ha dovuto mentire anche per difendere i figli, per evitare che quello scandalo che l'ha colpita personalmente diversi anni fa ritornasse alla luce. Nel '98, sottolinea il settimanale Oggi, la Rinaldi ès tata infatti arrestata per possesso di cocaina e condannata ad 1 anno ed 8 mesi di carcere. Clicca qui per vedere il servizio di Striscia la Notizia ed ascoltare l'audio di Nadia Rinaldi.

