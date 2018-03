Nicolò Fabbri/ Uomini e Donne: la lite con Sara Affi Fella e il messaggio sui social (Trono Classico)

Nicolò Fabbri lascia il trono classico di Uomini e donne? Dalla discussione con la tronista Sara Affi Fella al duro messaggio sui social dopo l'ultima registrazione.

05 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Nicolò Fabbri

Scintille tra Nicolò Fabbri e Sara Affi Fella nello studio di Uomini e Donne. Il corteggiatore, tornato un protagonista del trono classico dopo la delusione vissuta con Sabrina Ghio su richiesta della tronista napoletana, non riesce ad essere convinto dell’interesse di Sara nei suoi confronti. Nell’appuntamento di oggi con il trono classico, Nicolò e Sara discutono in esterna. La tronista, dopo aver rifiutato di fare un giro sul quad, decide di restare a parlare con il corteggiatore. Sara, però, rovina l’atmosfera affermando di vedere scarso interesse da parte sua. Nicolò replica affermando di avere l’impressione contraria. Tornati in studio, i due continuano a discutere e Tina Cipollari si schiera dalla parte del corteggiatore. Secondo la bionda opinionista, infatti, è Sara quella che non ha un vero interesse per i suoi corteggiatori. Anche la seconda esperienza di Nicolò come corteggiatore, dunque, si sta rivelando più difficile del previsto.

NICOLO’ FABBRI, ADDIO A SARA AFFI FELLA?

Il percorso di Nicolò Fabbri alla corte di Sara Affi Fella potrebbe essere già finito. Dopo l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il corteggiatore, su Instagram Stories, ha scritto: “Più vado avanti nella vita, più mi rendo conto che la gente ama sentirsi dire solo ciò che vuole sentirsi dire, a discapito della verità che purtroppo serve a ben poco e non viene mai apprezzata”. Come riporta il portale Isa e Chia, inoltre, il corteggiatore avrebbe anche lasciato lo studio. Fabbri, dunque, ha chiuso con Sara? La tronista napoletana, nelle ultime registrazioni, si è avvicinata a Luigi con cui avrebbe anche fatto un’esterna romantica durante la quale sarebbe scatto il bacio. Nicolò, dunque, non tornerà più sui suoi passi? Sui social, gli utenti sono divisi in due tra chi crede all’interesse di Nicolò per Sara e chi, invece, è convinto che Fabbri abbia deciso di tornare a Uomini e Donne solo per restare qualche mese in più sotto la luce dei riflettori. Quale sarà la verità?

