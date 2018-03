Nino Formicola/ Espulso per una bestemmia in diretta? (Isola dei Famosi 2018)

Nino Formicola contestato sui social dai fan dell'Isola dei Famosi 2018: in molti richiedono la sua espulsione a causa di una presunta bestemmia.

Nino Formicola (Gaspare) - Isola dei Famosi 2018

Nino Formicola, alias Gaspare, ha incendiato non poco i fan dell'Isola dei Famosi 2018 durante l'ultima diretta. Durante il confronto con Elena Morali, il comico si è lasciato sfuggire infatti un "E' un gioco Cr*sto!" che secondo i telespettatori potrebbe portarlo verso la squalifica. Secondo diversi utenti, la frase di Gaspare riguarderebbe infatti una bestemmia, motivo per cui dovrebbe subire l'eliminazione immediata. Il riferimento ovviamente è a quanto accaduto nel reality "concorrente", il Grande Fratello Vip 2, che in questa sua ultima edizione ha decimato i partecipanti proprio in base ad alcune parole di troppo. Si ricorda per esempio lo scandalo sollevato per una frase di Gianluca Impastato che riportando una scena di un film di Diego Abbatantuono, è stato messo alla gogna dagli autori e dai telespettatori. Durante l'ultima puntata dell'Isola, diversi fan hanno sollevato la questione chiedendo che a Gaspare venga riservato lo stesso trattamento, ma gli autori non hanno ancora espresso la propria opinione a riguardo.

HA MENTITO SU ELENA MORALI? POTREBBE ESSERE UNA STRATEGIA

E' stata una settimana difficile per Nino Formicola, che all'Isola dei Famosi 2018 sembra doversi guardare le spalle da tanti concorrenti. Non tutti i Naufraghi sembrano infatti accogliere in modo positivo le nomination, soprattutto nel caso di Elena Morali. Quest'ultima è stata nominata da Gaspare e tanti altri concorrenti del reality, ma ha deciso di scagliarsi in particolare contro l'artista. E questo nonostante Nino fosse convinto che la Morali avrebbe accolto con spirito il suo voto. Secondo alcuni sostenitori della Morali, la mossa del comico nasconderebbe invece una strategia ben precisa. Sui social qualcuno infatti sottolinea come l'artista abbia sempre riservato la propria nomination ad Elena, adducendo diverse scuse pur di non ammettere la verità. Al suo arrivo, Gaspare ha infatti nominato l'ex Pupa perché ultima arrivata, per poi replicare la settimana successiva affermando di essere sicuro che nessuno l'avrebbe votata. Una scelta che ha fatto insospettire non pochi telespettatori.

LA SUA NOMINATION POTREBBE ESSERE VICINA

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe dover dire addio a Nino Formicola molto presto. A sostenerlo sono le previsioni dei bookmakers, che continuano ad inquadrarlo fra i favoriti a metà. Per la Snai la quota è infatti di 15 punti, mentre per Eurobet di 16, appena al di sopra di Rosa Perrotta ed altri concorrenti già eliminati durante le precedenti nomination. Se Gaspare dovesse lasciare il programma nelle prossime settimane, bisogna tuttavia considerare che non potrebbe ricorrere al ripescaggio come invece sta accadendo per i quattro concorrenti dell'isola che non c'è. Quattro eliminati su sette hanno accettato infatti la sfida e potranno ritornare su Cayos Cochinos fin da questa sera, ma per Nino lo scenario sarebbe del tutto diverso. Senza considerare che il comico per ora ha dalla propria parte solo Franco Terlizzi, soprattutto per quanto riguarda la vicinanza d'età. Troppa la differenza con gli altri Naufraghi, che potrebbero vedere nell'artista la prossima vittima da sacrificare.

© Riproduzione Riservata.